Видеофакт: В Шереметьево Boeing 737-500 выкатился за пределы полосы 6.12.2017, 19:26

1,342

Причиной произошедшего был сильный ветер и скользкая рулежная дорожка в аэропорту.

Сергей Самойлов, летевший рейсом AirBaltic из Риги в Москву, опубликовал в своем Instagram видеозаписи из аэропорта Шереметьево. Самолет, на котором он летел, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает РБК.

Одна из видеозаписей сделана из салона самолета, другая — уже снаружи, судя по кадрам, из автобуса, который подают к самолету. На съемках видно, как к самолету подают трап.

Инцидент произошел около 16:00 по Минску. После этого в аэропорту закрыли одну из ВПП. Источник РБК пояснил, что отправку и прием рейсов также осложняет снегопад.

На борту самолета авиакомпании AirBaltic, выкатившемся за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Шереметьево, находился министр транспорта Латвии Улдис Аугулис.

В компании AirBaltic заявили, что причиной произошедшего был сильный ветер и скользкая рулежная дорожка в аэропорту. Также там добавили, что за пределы полосы выкатился самолет Boeing 737-500. По данным AirBaltic, пострадавших в результате произошедшего нет, самолет не получил видимых повреждений.

В «Аэрофлоте» предупредили об изменениях в расписании рейсов, вылетающих из Шереметьево и прилетающих в аэропорт.