Видеофакт: В Шереметьево Boeing 737-500 выкатился за пределы полосы
- 6.12.2017, 19:26
- 1,342
Причиной произошедшего был сильный ветер и скользкая рулежная дорожка в аэропорту.
Сергей Самойлов, летевший рейсом AirBaltic из Риги в Москву, опубликовал в своем Instagram видеозаписи из аэропорта Шереметьево. Самолет, на котором он летел, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает РБК.
Одна из видеозаписей сделана из салона самолета, другая — уже снаружи, судя по кадрам, из автобуса, который подают к самолету. На съемках видно, как к самолету подают трап.
⚡️ Самолёт AirBaltic выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Шереметьево. К счастью, никто не пострадал. Пассажиры рассказывают, что огромный Боинг не смог затормозить на заснеженной полосе. . #новости #россия #москва #срочно #шереметьево #самолет #снег #погода #впп #airbaltic #чп #происшествия #news #russia #moscow #airport #svo #sheremetyevo #plane #boeing #snow #wather #accident
Инцидент произошел около 16:00 по Минску. После этого в аэропорту закрыли одну из ВПП. Источник РБК пояснил, что отправку и прием рейсов также осложняет снегопад.
На борту самолета авиакомпании AirBaltic, выкатившемся за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Шереметьево, находился министр транспорта Латвии Улдис Аугулис.
В компании AirBaltic заявили, что причиной произошедшего был сильный ветер и скользкая рулежная дорожка в аэропорту. Также там добавили, что за пределы полосы выкатился самолет Boeing 737-500. По данным AirBaltic, пострадавших в результате произошедшего нет, самолет не получил видимых повреждений.
В «Аэрофлоте» предупредили об изменениях в расписании рейсов, вылетающих из Шереметьево и прилетающих в аэропорт.