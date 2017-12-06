Валерий Исаев: Это не тот случай, когда Беларуси нужно выражать солидарность России 1 6.12.2017, 19:36

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Валерий Исаев

Фото svaboda.org

Белорусский спортивный эксперт прокомментировал ситуацию с отстранением РФ от Олимпиады-2018.

Белорусский спортивный эксперт Валерий Исаев в эфире Еврорадио прокомментировал ситуацию с отстранением сборной России из-за допинг-скандала от зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане и позицию белорусской стороны. Как известно, "чистые" российские спортсмены смогут поучаствовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Однако Москва еще не приняла решения, согласится ли она на такой вариант.

Это политика или настоящее наказание? Вот что говорит Валерий Исаев:

"Я считаю, что это заслуженное наказание. Я не вижу той никакой политики. И не видел на протяжении всего этого расследования... Для меня абсолютно все понятно, из-за чего это произошло и кому выгодно натягивать сюда политику.

...Допинг сегодня — это проблема всего мирового спорта, не только белорусского, российского, европейского. Разница лишь в том, что в цивилизованных странах также находят спортсменов, которые пользуются допингом. Но спортсмены признаются в этом, их лишают наград и после забывают, как их зовут, этих спортсменов. Сегодня мы наблюдаем в России другую ситуацию, там никто не признался! Хоть бы один признался. Это смешно. Ни один спортсмен не признается, что он принимал допинг. И очень много спортсменов, которые пойманы на употреблении допинга, находятся на руководящих должностях и участвуют в развитии спорта в этой стране. На мой взгляд, это недопустимо...

Какая там политика, нет там никакой политики. Политика в том, что не мы же будем принимать решение, поедут ли белорусы, хоккеисты. Я бы принял решение, чтобы поехали".

Исаев прокомментировал и предложение депутата Госдумы России Виталия Милонова, чтобы ряд стран, в том числе и Беларусь, в знак солидарности с Россией отказались от участия в Олимпиаде 2018 года:

"Чем больше заявлений слышишь из этой Государственной думы России, тем больше хочется, чтобы туда также комиссия Макларена доехала и провела там тоже допинг-контроль. Исходя из того, что они там говорят... Как можно серьезно относиться к тому, что говорит этот депутат?! Если проследить его предложения по законам, о чем он говорит, как минимум, это вызывает улыбку.

Какое отношение имеет Беларусь к тому, что происходит в России? Они сейчас говорят о том, что мы должны быть солидарны с ними... Мы давно живем с Россией в “союзном государстве” (на сегодняшний день есть и другие образования совместные). Тем не менее, мы считаемся там иностранцами. То есть они вспоминают о нас тогда, когда нужно где-то "вытереть".

Поэтому я считаю, что если такой шанс будет, надо ехать и играть. Надо думать о людях, а не думать о тех чиновниках, которые все эти годы наживаются на олимпиадах.

Думаю, это не тот случай, когда нужно выражать солидарность. Допинг это плохо. Надо признаться, сделать выводы и двигаться дальше. Пока мы от российской стороны этого не видим".

Заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров заявил, что сборная Беларуси не хотела бы заменить российскую команду на Олимпиаде ("Мы не хотели бы, как говорится, строить счастье на чужом горе"). Но если такая возможность появится, то она будет рассмотрена.

Исаев: "Если бы выбирали руководство федерации хоккея Беларуси, а не назначали, может быть у того, кого выбрали бы, была другая позиция. Возможно, он прислушивался бы к мнению хоккеистов, болельщиков. Хотя я не уверен, что большинство болельщиков разделяют мое мнение...

Но я не вижу никаких проблем, чтобы наша команда поехала на Олимпиаду. И здесь политика идет только со стороны России. И в политику они пытаются втянуть и другие страны, которые, как они считают, должны быть с ними солидарны".

А что если в Южной Корее, как раньше на Олимпиаде в Бразилии, кто-то из белорусской делегации поднимет российский флаг? Вот что на этот счет сказал спортивный эксперт:

"Я думаю, что таких кандидатов может много появиться. Но мы же знаем, откуда появляются такие кандидаты и кто им эти идеи в головы вкладывает. Я даже не буду на это смотреть и обращать внимание. Мне гораздо приятнее будет, когда поднимут флаг Беларуси".