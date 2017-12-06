Лев Марголин: Перспектив роста экономики Беларуси не существует 6.12.2017, 19:49

1,129

Лев Марголин

Фото с сайта udf.by

Прогноз Всемирного Банка реалистичнее – дела в экономике Беларуси обстоят гораздо хуже.

Белорусское правительство и эксперты Всемирного банка разошлись в оценке экономических перспектив республики.

Правительство по итогам 2017 года ожидает роста ВВП Беларуси на 2%, по итогам 2018-го – на 3,5%. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министр Андрей Кобяков на заседании cовета министров при обсуждении работы экономики и ожидаемых результатах за 2017 год, а также оценке на 2018 год.

Презентованный днем позже прогноз в экономическом обзоре Всемирного банка менее оптимистичен: рост ВВП Беларуси в 2017 году составит 1,8%, в 2018-2019 годах – 2,1 и 2,4%.

Так что же де-факто мы имеем, и каковы реальные перспективы экономики? В комментарии ucpb.org член Экспертного совета ОГП, экономист Лев Марголин высказал следующее мнение:

«Де-факто мы имеем рост, ориентировочно в 2% по сравнению с предыдущим годом, который связан преимущественно с восстановлением объема поставок российской нефти (в первом полугодии 2016 поставки были сокращены). Каких-то серьезных расчетов, позволяющих говорить о перспективах роста в будущем году, правительство не приводит. Я склонен думать, что их не существует, и поэтому больше доверяю прогнозу экономистов Всемирного банка.

Не лишне будет заметить, что такой рост является несущественным на фоне падения ВВП в предыдущие два года.

На конец 2016 года к соответствующему периоду 2014 ВВП в сопоставимых ценах составлял 93,7%. То есть имело место падение более чем на 6%».