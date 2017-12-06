Российский депутат Рашкин подал в суд на Мутко из-за провала в МОК 6.12.2017, 20:01

Виталий Мутко

Парламентарий-коммунист обвиняет бывшего министра спорта в беспрецедентном унижении России.

Депутат Госдумы РФ от КПРФ Валерий Рашкин подал в суд на российского вице-премьера, бывшего министра спорта страны Виталия Мутко. "Из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника Российская Федерация подвергнута беспрецедентному унижению и позору, подорван имидж страны и российского спорта, пострадали спортсмены, которые всю жизнь шли к участию в Олимпиаде", - цитирует заявление парламентария агентство РБК в среду, 6 декабря.

Рашкин потребовал от суда обязать Мутко уйти в отставку и принести извинения всем россиянам. О реакции на иск пока не сообщается, передает DW.

С критикой в адрес Мутко после решения МОК выступила и знаменитый советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. "Унизительно для страны иметь такого человека, как министр спорта, который допустил всю эту ситуацию. Считаю его виноватым, и тех, кто его выдвигал, тоже считаю виноватыми", - заявила Тарасова в эфире радиостанции Business FM.

Не главный вопрос

В Кремле пока не готовы рассматривать вопрос о персональной ответственности российских чиновников и функционеров в связи с отстранением России от Олимпиады в Пхёнчхане, поскольку он, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не является сейчас главным. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков заявил: "Первостепенной является тема защиты интересов наших с вами спортсменов, российских спортсменов, отечественных спортсменов. И вот, чтобы защитить их интересы, мы должны сконцентрировать все свои усилия в первую очередь, а уже все остальное рассматривать во вторую".