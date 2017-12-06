Биткоин установил новый рекорд 6.12.2017, 20:06

Курс биткоина превысил $13 тысяч.

Курс биткойна вырос на 10,5%, до $13,081 тыс., впервые в истории торгов превысив отметку в $13 тыс., свидетельствуют данные электронной криптовалютной площадки Coinmarketcap, передает ТАСС.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь — участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".

В начале августа 2017 года криптовалюта разделилась на классический биткойн и Bitcoin Cash. Это произошло в результате споров об обновлениях, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.