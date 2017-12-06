Украденная революция Виталий Щигельский, kasparov.ru

6.12.2017, 20:27

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Виталий Щигельский

Фото с сайта kontinent.org

Россиянам уже сейчас стоит задуматься о том, как сделать так, чтобы было меньше косметики и больше революции.

После победоносного освоения космоса, построения "русского мира" и ввода в действие "баклан арены" в Россию постепенно возвращается интерес к самой себе. Причина тому — возрастающие мистицизм "бабушки всея Руси" и финансовое давление на "российские элиты" со стороны Запада.

После разговора с афонским ослом и учреждения национальной гвардии углеводородного генералиссимуса все меньше интересуют мирские дела, такие как экономика, наука, образование и медицина, и все больше увлекают аспекты загробной жизни и легитимного к ней перехода через личную смерть или войну. Война кажется предпочтительней, поскольку снимает с повестки необходимость проведения персональных переговоров с отдельными писцами, жрецами и стражниками, избавляет от надоевших за многие лета интриг, назначений, переназначений, рокировок, сдержек и противовесов. Тотальная война гарантирует моментальный переход России в загробный мир со всеми своими чиновниками и подданными, санкции становятся бесполезными, а контроль над природными ископаемыми абсолютизируется за счет взаимной диффузии.

В авторитарных и тоталитарных системах близость к телу первого лица и лояльность ко всем его выходкам — залоги богатства, власти и уважения. Но одно дело выказывать преданность прикапыванием биоматериалов под кустами и развешиванием портретов Сталина, и совсем другое — быть преданным земле с альфа-мумией в то время, когда развитый мир стоит на пороге бессмертия и релиза одиннадцатого "айфона" (не путать с нефункциональным "димоном").

Итак, далеко не все представители "росэлит" жаждут перехода в загробную жизнь. Элитный пот струится по позвоночнику от мысли, что для возвращения из загробного в развитый мир — туда, где спрятаны деньги, выкуплены дома, распаханы земли, зафрахтованы яхты — нужно сделать две элементарные вещи: а) слезть с дерева, б) перестать строить злобные рожи. Жадность и страх делают свое дело: на наших глазах один за другим выпекаются смелые внутриполитические проекты.

Первым (блином) выступил Алексей Навальный. Выступил ярко, уверенно, громко. В основном благодаря нецелевой аудитории, которая приходила на митинги, пользуясь возможностью наладить персональные связи, и которая договаривала за Навального несказанное. Вместе с "он нам недимон" аудитория скандировала: "Путин — вор!". От такого разворота у "системных инженеров" российской реальности дрожало "очко", и проект "Навальный" решили притормозить. ФБК заработал на понижение: от Медведева к Усманову, и далее до плинтуса — Соловьева.

Испуганные Навальным "росэлиты" начали поиски нового "лидера" оппозиции, способного не столько привлечь к себе внимание широких российских масс (это компетенция медиазоны), сколько возвратить протест в "правовое поле" — к избирательным урнам.

Параллельно, через мантру 05.11.17, разносчиком коей доблестно служил провинциальный дублер ААН мсье Maltsev, в протестной среде выявлялись люди с высоким уровнем кинетической энергии.

Когда все "буйные" были взяты на карандаш (или посажены), на российском политическом горизонте (сознательная банальность) взошла новая звездочка — Ксения Анатольевна Собчак в окружении свиты людей высочайшего профессионального уровня (что свидетельствует о серьезности намерений и бюджетов).

День ее появления на каналах российского телевидения можно смело назвать началом косметической революции по верхнему типу (это когда хотят "верхи", а "низы" еще или уже не хотят). Революции-реновации, инициированной частью российской "элиты" в содружестве с контрэлитой — теми 1-2% процентами активной части общества, которая уже владеет 70% (или около того) общенациональных богатств. Революционно-косметические работы предусматривается вести плавно и осторожно, чтобы дотянуть со сменой фасада до 2024 года, и при этом не спугнуть самые смелые ожидания.

Это констатация факта.

Что здесь хорошего и что плохого?

Хорошее:

— Это небольшой шаг вперед за довольно долгий деградационный период.

— Долгожданное возвращение конкуренции в политику. Например, повестка Ксении Собчак значительно либеральней, смелее, прогрессивнее антикоррупционной повестки Навального. Недаром что многие программные пункты и требования — по Крыму, по политзаключенным, отмене барьеров на выборах и т.д. — штаб КАС позаимствовал у самой непримиримой части российской оппозиции — гражданских активистов, проводящих акции с такими требованиями регулярно с 2014 г.

— Возможность трансляции точек зрения альтернативных Кремлю через государственные и окологосударственные СМИ.

— Повышение общего уровня политической грамотности у населения РФ.

— Преодоление страха населения РФ перед властью Кремля и силовиков.

Негативное заключается в том, что ширнармасам как во время косметической революции, так и после отводится ничтожная роль: не ошибиться при заполнении бюллетеня, запомнить (выучить, вызубрить) победную комбинацию "да-да-нет-да", после чего сесть на диван и развесить уши: "Мы вам не только все объясним, но и все за вас сделаем". И не соврут: объяснят и сделают. Так как надо им — одному-двум процентам.

То есть, если вы не олигарх, не гламурный политолог, не медиазвезда, не светская львица и не офицер ФСБ, если вы водитель, слесарь, шахтер, учитель, говоря иначе, представитель ширнармас — это не ваша революция.

Если вы хотите от этой революции чего-то лично для себя (семьи, друзей), может быть, уже сейчас стоит задуматься о том, как сделать так, чтобы было меньше косметики и больше революции, а также над тем, в каком качестве и на каком этапе в нее включаться...

Виталий Щигельский, kasparov.ru