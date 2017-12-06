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В четверг ожидается до +6 градусов

  • 6.12.2017, 20:31
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По большей части Беларуси ожидается мокрый снег и дождь.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 7 декабря. Об этом агентству БелТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью преимущественно по юго-западу страны, а днем ​​на большей части территории пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается западный, юго-западный, 4-9 метров в секунду, по юго-западу — порывы до 14 метров в секунду.

Столбик термометра ночью покажет 4-5 градусов ниже нуля. В течение суток по Беларуси будет от -3 до +3 градусов, по юго-западу прогнозируется 4-6 градусов тепла.


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