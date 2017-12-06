Парламентария ЕС из Венгрии обвинили в шпионаже в пользу РФ 6.12.2017, 20:44

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Бела Ковач

Расследование в отношении венгерского депутата Белы Ковача велось два года.

Депутат Европарламента Бела Ковач, который представляет венгерскую ультраправую партию "Йоббик", обвинен в шпионаже в пользу России и обмане институтов ЕС. С таким заявлением выступила Генпрокуратура Венгрии в среду, 6 декабря, в Будапеште, передает DW.

Обвинения в адрес Ковача базируются на том, что он, будучи депутатом Евросоюза, принимал на работу сотрудников, которые не выполняли никакой деятельности, но получали зарплату. Прокуратура оценивает предполагаемые убытки в 21 тысячу евро. Хотя Ковач назвал обвинения "необоснованными", он собирается покинуть "Йоббик", чтобы не повредить партии в дальнейшем.

В 2015 году Ковача лишили депутатской неприкосновенности из-за подозрений в шпионаже против институтов ЕС в пользу России. Впервые обвинения в его адрес появились в венгерской проправительственной газете в мае 2014 года, незадолго до выборов в Европарламент. Утверждалось, что политик контактирует с представителями российских спецслужб, начиная с 2010 года.