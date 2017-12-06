В отборе на «Евровидение» от Беларуси поучаствует еще и Пригожин? 1 6.12.2017, 20:51

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Ранее желание готовить участника от Беларуси изъявили Киркоров и Дробыш.

Белорусский певец Кирилл Ермаков, который сейчас работает в России с продюсером Иосифом Пригожиным, будет участвовать в отборе на “Евровидение” от Беларуси. Это следует из слов жены продюсера, певицы Валерии.

"Буквально на днях во время "Песни года" Валерия со сцены "Минск-Арены" призвала всех голосовать за Кирилла на "Евровидении"", — рассказал в прямом эфире “Еврорадио” пиарщик "Евровидения" Сергей Андрианов.

По словам Андрианова, в этом году ниша "Евровидения" в России занята Юлией Самойловой: в прошлом году её не пустили на конкурс в Киев из-за концертов в Крыму, и было решено, что Юлия, певица в инвалидной коляске, представит Россию на "Евровидении" через год. Поэтому вполне вероятно, что именно на белорусском отборе развернётся борьба российских продюсеров. Тем более, что положение о национальном отборе позволяет участвовать в нём кому угодно.

Ранее Виктор Дробыш заявил, что действительно думает по поводу участия в белорусском отборе. После этого стало известно, что Филиппу Киркорову поступило предложение "от одной дружеской страны" подготовить участника к конкурсу. Не исключено, что речь идёт о белорусском артисте.

Прием заявок на национальный отбор на "Евровидение-2018" продлится до 26 декабря.

Ранее о своём участии в национальном отборе заявляли Алексей Гросс, Анжелика Пушнова, Июль, Пётр Елфимов с россиянкой Софьей Лапиной, Гюнешь, группа OXY_YETI с Алексеем Хацкевичем и Вадимом Галыгиным.