Аркадий Бабченко: Кто же победит в марте 2018? 12 6.12.2017, 21:01

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Аркадий Бабченко

Теперь расклад президентской гонки в РФ совершенно непредсказуем.

Владимир Путин заявил о намерении участвовать в выборах главы страны в 2018 году. «Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», – сказал он на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.

«Не может быть! Я не могу в это поверить! Путин будет выдвигаться! Шок! Никто, никто не мог даже предположить этого! Теперь расклад президентской гонки совершенно непредсказуем! Кто же, кто же победит в марте 2018?», - иронично написал на своей странице в «Фейсбуке» известный журналист Аркадий Бабченко.