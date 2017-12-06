Владимир Некляев стал первым лауреатом премии имени Натальи Арсеньевой 3 6.12.2017, 21:10

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Владимир Некляев

Поэт и политик удостоен награды за лучшую книгу поэзии.

Первым лауреатом премии имени Натальи Арсеньевой за лучшую книгу поэзии стал Владимир Некляев. Была отмечена его книга «Толькі вершы».

Об этом сообщило жюри премии на своей странице в Facebook.

В списке претендентов было восемь фамилий: кроме Владимира Некляева это Виктор Жибуль, Сергей Прилуцкий, Михаил Скобла, Андрей Хаданович, Анна Комар, Анастасия Кудасова, Юлия Тимофеева.

В состав жюри входили Ирина Богданович, Лявон Борщевский, Владимир Глазов, Вальжина Морт, Тихон Чернякевич.

Наталья Арсеньева (1903 — 1997) — известная белорусская поэтесса, которая делала первые шаги в поэзии в межвоенный период в Западной Беларуси. В послевоенное время жила в США. Автор текста религиозного гимна «Магутны Божа».