В Швейцарии избрали президента на 2018 год 4 6.12.2017, 21:19

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Ален Берсе

Президентом Швейцарии избран министр внутренних дел Ален Берсе.

Новым президентом Швейцарии на 2018 год избран министр внутренних дел Ален Берсе (курирует культуру, социальные дела, здравоохранение), передает swissinfo.ch.

Президента в Швейцарии избирают на совместном заседании обеих палат парламента, образующих в своей совокупности Федеральное собрание. Происходит это, как правило, в рамках очередной зимней парламентской сессии.

Президент избирается из числа семи членов правительства на основе принципа ротации на один год. Как правило, прежде, чем стать президентом, федеральный советник (член правительства Швейцарии) должен побыть год вице-президентом. В 2018 году эту должность займет Ули Маурер. Он уже был им в 2012 году и был избран, соответственно, президентом на 2013 год. Это значит, что еще раз президентом Швейцарии У. Маурер станет в 2019 году.

Правительство Швейцарии, или Федеральный совет, является органом исполнительной власти. Оно состоит из семи членов, которые по очереди назначаются на пост президента сроком на один год.

Президент Швейцарии является всего лишь председателем Федерального совета как коллегиального органа и одновременно с этим постом продолжает руководить находящимся в его ведении министерством (в Швейцарии они называются «Департаментами»). Административный аппарат правительства (Федеральная канцелярия) дает возможность Федеральному совету осуществлять через соответствующий аппарат выполнение задач и претворение в жизнь своей политики.

Генерального секретаря аппарата правительства (федерального канцлера) зачастую называют «восьмым советником», т.к. он (или она) принимает непосредственное участие в еженедельных заседаниях Федерального совета, но не имеет права голоса. Федеральные советники не изолированы от народа. Их можно увидеть без телохранителей в общественном месте или транспорте. Любой желающий может к ним подойти и задать свои вопросы.