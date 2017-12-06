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Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

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  • 6.12.2017, 21:33
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Президент США распорядился перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке признал Иерусалим столицей Израиля. О своем решении он объявил в заявлении, сделанном в Белом доме в среду, 6 декабря, передает Reuters.

«Я решил, что настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля», — заявил президент США.

По мнению Трампа, «Иерусалим — не только сердце трех великих религий, но теперь и сердце одной из самых успешных демократий в мире».

Статус Иерусалима - один из самых острых вопросов в отношениях между Израилем и арабскими соседями.

Израиль считает Иерусалим своей столицей, но палестинцы верят, что Восточный Иерусалим - столица их будущего государства.

США стали первым государством, признавшим Иейрусалим столицей Израиля с момента основания государства в 1948 году.


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