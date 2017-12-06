Кубок ФИБА: «Цмокі» победили венгерскую «Альбу» и вышли в следующий раунд 6.12.2017, 21:31

Минские баскетболисты победили венгров со счетом 87:82.

«Цмокі-Мінск» победили венгерскую «Альбу» в домашнем матче заключительного тура группового раунда Кубка ФИБА — 87:82, передает «Прессбол».

«Драконы» пробились в следующий раунд турнира. У хозяев самым результативным игроком стал Крис Черапович, набравший 24 очка.

Цмокі-Мінск — Альба — 87:82 (23:16, 19:15, 26:21, 19:30)

Группа «F»: Цмокi — 10 очков (6 игр), Альба — 9 (6), Шарлеруа — 8 (5), Бней-Герцлия — 6 (5).