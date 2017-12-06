Крах кремлевского надувательства 3 Алексей Мельников, kasparov.ru

6.12.2017, 22:09

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В РФ везде – сплошная фанера, имитация, вранье.

Олимпийский крах, к которому пришла наша страна, благодаря лично В.В. Путину, его подчинённым и всем тем, кто в российском обществе их поддерживает, – совершенно заслужен.

Но то, что случилось в спорте, несёт общие, родовые черты со всей деятельностью российского начальства, со всем бытием нашей уверенно плывущей к своему закату страны.

И "обычным гражданам" здесь не отвертеться, им не удастся отстояться в стороне – они тоже за всё это ответственны. Они тоже, делая свой личный выбор, шагают к общему краху.

Везде – буквально везде в России одно и то же – ложь другим и самим себе. Во всех углах сплошное надувательство.

Примеры не просто есть.

Сложно назвать сферу российской жизни, в которой не царил бы обман и самообман. Внешняя политика. История СССР. Ученые степени. "Госкомпании". Экономический "рост". "Выборы". "Федерализм". Украина. Военное строительство. Сирия. Космос. Перспективы страны. "Справедливость" для пенсионеров. И так далее, и так далее.

Везде – сплошная фанера, имитация, вранье.

Призванные скрывать главное, прятать то, ради чего вся эта страна под названием новая Россия и существует – безмерное обогащение начальства и его закадычных друзей.

В олимпийском спорте сложилась так, что махинации высшего российского начальства, его ложь, в силу международного расследования, стали известны, привели к разумным и правильным решениям, указали нашей стране её актуальное истинное место.

В других сферах дело пока обстоит иначе.

Но скоро подойдут итоги расследования по сбитому малазийскому "Боингу", вполне возможно, подоспеет февральская заморозка денег "закадычных друзей" начальства в Америке.

И опять последует то же самое – тупое отрицание очевидного, бешенство на госканалах, бессильная злоба на современный мир. Бряцанье оружием и холодная война.

А главное – нежелание меняться, увидеть причину – в себе, в своей деятельности. И это касается всей нашей страны – не только российского начальства, для характеристики которого, впрочем, подходят слова советского прокурора на Нюрнбергском процессе:

"Политические авантюристы ... низкие демагоги, прикрывавшие свои ... планы лживыми идеями ... они объединились в клику заговорщиков, захватили власть и превратили аппарат ... государства в орудие своих преступлений".

Алексей Мельников, kasparov.ru