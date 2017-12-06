Эксперт: Через два месяца белорусский рубль рухнет 6 6.12.2017, 22:31

6,649

Российский рубль с февраля рухнет и потянет за собой белорусский.

Экономический обозреватель Сергей Жбанов считает, что курс белорусского рубля относительно доллара и евро еще недолго останется стабильным, передает «Белсат».

Его обрушит установка Александра Лукашенко на среднюю зарплату в размере 1000 рублей без экономических оснований и прогнозируемый обвал российского рубля, от позиций которого сильно зависит белорусский.

Падение российского рубля, по некоторым прогнозам — вдвое, станет последствием санкций со стороны США против российских олигархов и их родственников. Соответствующий закон начнет действовать 2 февраля, напомнил эксперт.

Подробнее об этом, а также о том, стоит ли на призыв Нацбанка держать деньги на рублевых вкладах и почему сейчас благоприятное время, чтобы взять кредит — смотрите в полном выпуске программы «Размова дня» Светланы Калинкиной с Сергеем Жбановым.