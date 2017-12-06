Карпин может возглавить брестское «Динамо» 1 6.12.2017, 22:39

Валерий Карпин

Также в клубе рассматривают кандидатуры нескольких специалистов их Чехии и Германии.

Российский специалист Валерий Карпин входит в список кандидатов на пост главного тренера брестчан.

Среди возможных кандидатов на пост главного тренера брестского «Динамо» находится российский специалист Валерий Карпин.

Также в клубе рассматривают кандидатуры нескольких специалистов их Чехии и Германии.

Об этом сообщает by.tribuna.com со ссылкой на «Беларусь 5».

Ранее сообщалось, что команду возглавит Валдас Иванаускас, однако на данный момент его кандидатура перестала быть основной.

Сегодня стало известно, что Владимир Журавель покинул пост главного тренера брестского «Динамо».