Тиллерсон: Россия продолжает незаконную оккупацию Украины 6.12.2017, 23:03

Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США заверил союзников в приверженности США миссии НАТО.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, заявив, что США неоднократно выражали поддержку миссии НАТО, передает «Голос Америки».

«Мы знаем, что безопасность, которую обеспечивает НАТО, защищает западные демократические принципы, наше право жить в условиях свободы. В связи с этим США стремятся, чтобы наши партнеры по НАТО пользовались своим суверенитетом и брали на себя больше ответственности за наши общие усилия по сдерживанию и обороне. Я думаю, когда каждый из нас вносит свой вклад, мы можем более эффективно сдерживать угрозы на границах Европы, которые могут стать угрозами и для Америки», – заявил он.

«Мы высоко ценим усилия многих стран, которые взяли на себя дополнительные обязательства и увеличили свой вклад. В этом году Румыния присоединилась к США, Греции, Эстонии, Великобритании и Польши, став шестой страной, которая выделяет не менее двух процентов ВВП на оборону. Еще две страны, Латвия и Литва, вступят в этот клуб в 2018 году. Мы рассчитываем, что все 26 стран-членов альянса увеличат свои оборонные бюджеты в этом году, а еще пять стран НАТО планируют достичь целевой отметки 2 процента к 2024 году».

Тиллерсон добавил, однако, что увеличения расходов недостаточно, поскольку главное – наращивание потенциала. «Мы потратили много времени на заседаниях в НАТО в течение последних полутора дней, обсуждая этот вопрос. С момента основания НАТО главной причиной гибели людей в странах НАТО является терроризм. И, на мой взгляд, президент Трамп, как вы все знаете, четко дал понять, что искоренение терроризма будет становиться все более важным объектом внимания НАТО».

По словам госсекретаря, накануне участники заседания обсуждали дальнейшее развитие плана по повышению устойчивости к терактам, в частности, за счет работы в Ираке и Афганистане в условиях объявленной президентом новой стратегии по Южной Азии. «Мы ценим приверженность членов НАТО усилиям США по борьбе с ИГИЛ на международном уровне, а также прочим нашим контртеррористическим усилиям», – добавил он.

«В отношениях НАТО с Россией мы не можем вернуться к нормальному положению дел, поскольку Россия продолжает незаконную оккупацию Украины. Продолжая использовать средства гибридной войны, Россия пытается расшатать западные институты, а это также представляет собой существенное препятствие на пути к нормализации отношений. Российская агрессия в Украине остается главной угрозой для европейской безопасности и требует продолжения трансатлантического единства в борьбе с этой угрозой. Наши союзники по НАТО решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не приемлем попытки России изменить международно признанные границы Украины и не признаем незаконную оккупацию Крыма Россией», – заявил госсекретарь.

По словам Тиллерсона, в среду утром состоялась продуктивная дискуссия с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе. «Грузия вносит большой вклад в наши совместные усилия в Афганистане, самый большой из расчета на душу населения, и мы решительно поддерживаем Грузию в ее стремлении стать членом НАТО», – сказал он.

«Соединенные Штаты поддерживают политику открытых дверей в НАТО, и твердо придерживаются позиции, согласно которой любая страна Европейского или Атлантического региона, желающая вступить в альянс и удовлетворяющая его требованиям, должна получить такую возможность. При этом никакая третья сторона не должна иметь права слова в отношении ее стремления вступить в НАТО», – заявил Тиллерсон.

«Как это было на протяжении десятков лет, США сохраняют четкую и неукоснительную приверженность Статье V. Мы продолжим работать в интересах коллективной обороны и сохранения мира, в соответствии с хартией НАТО, и будем делать это с уверенностью, что наши союзники продолжат делать то же самое», – подчеркнул госсекретарь США.