ЕГУ приглашает абитуриентов и их родителей в Вильнюс 6.12.2017, 23:15

Бесплатная визовая поддержка до 10 декабря.

3-4 февраля Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) приглашает старшеклассников белорусских школ, гимназий и лицеев на зимние Дни открытых дверей в Вильнюсе. Для родителей абитуриентов и студентов ЕГУ также приготовил специальный Родительский вечер в новом учебном корпусе ЕГУ в Старом городе Вильнюса, передает nn.by.

Традиционно в рамках Дней открытых дверей абитуриенты ЕГУ получат возможность ознакомиться с учебными программами и преподавателями ЕГУ, задать вопросы о поступлении, стипендиях и программах обмена, а также сдать вступительные экзамены, результаты которых можно подавать при поступлении. В этом году Дни открытых дверей пройдут в особенно празднично. Мероприятие состоится в новом учебном корпусе ЕГУ— бывшем здании Августинского монастыря, расположенного в Старом городе Вильнюса, который включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Важно! ЕГУ предоставляет бесплатную визу на посещение Дней открытых дверей для учащихся белорусских школ, гимназий, лицеев, колледжей (при наличии справки), а также слушателей курсов Пропилеи при регистрации до 10 декабря (включительно). Регистрация на Дни открытых дверей в Вильнюсе происходит по ссылке.

Программа Дней открытых дверей

3 февраля (суббота) пройдет выставка образовательных программ ЕГУ, профильные встречи абитуриентов с представителями учебных программ и администрацией университета, а также экзамен по иностранному языку.

4 февраля (воскресенье) участники Дней открытых дверей смогут сдать вступительные экзамены по эссе и композиции. Полученные результаты абитуриенты могут использовать при поступлении в ЕГУ в 2018 году.