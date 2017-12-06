Нетаньяху: Израиль всегда будет обеспечивать свободу вероисповедания для евреев, христиан и мусульман 6.12.2017, 23:25

Премьер-министр Израиля заявил, что за священными местами в Иерусалиме статус-кво не изменится.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

Об этом говорится в видеообращении Нетаньяху, обнародованном на YouTube-канале IsraeliPM, передает «Гордон».

«Это исторический день. Мы глубоко благодарны президенту Трампу за его смелое и справедливое решение признать Иерусалим столицей Израиля и открыть здесь посольство США», – заявил Нетаньяху.

По мнению израильского премьера, такое решение Вашингтона является «важным шагом на пути к миру».

Нетаньяху добавил, что за священными местами в Иерусалиме статус-кво не изменится.

«Израиль всегда будет обеспечивать свободу вероисповедания для евреев, христиан и мусульман», – подчеркнул он.

Напомним, сегодня Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.

Глава Палестины Махмуд Аббас в 2014 году предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств.

Еще будучи кандидатом в президенты США, Трамп пообещал премьер-министру Биньямину Нетаньяху в случае победы на выборах признать Иерусалим «неделимой» столицей Израиля.

6 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган инициировал экстренное заседание лидеров стран Организации исламского сотрудничества из-за признания США Иерусалима столицей Израиля.