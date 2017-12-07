Конгресс США поддержал Трампа 1 7.12.2017, 7:33

1,433

Конгрессмены отказались рассматривать вариант импичмента.

Члены палаты представителей США в среду проголосовали против проекта резолюции об импичменте президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает Politico.

Против документа высказались 364 человека, а за - только 58. Против предложения об импичменте голосовали как соратники Трампа по республиканской партии, так и многие демократы.

Ранее лидеры Демократической партии в конгрессе заявляли, что сейчас - не время для рассмотрения вопроса об импичменте. По их мнению, сначала нужно дождаться завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о том, координировал ли свои действия с РФ предвыборный штаб Трампа в 2016 году. При этом, как отмечает издание, лидеры демократов в палате представителей в данном случае не стали требовать от однопартийцев обязательно голосовать против проекта резолюции.

Предложение об импичменте выдвинул конгрессмен-демократ Эл Грин. Он не сформулировал обвинения президента в конкретных нарушениях, а ограничился утверждениями о том, что приход Трампа к власти в США привел к укоренению ненависти и расизма.

Ранее некоторые другие конгрессмены-демократы также делали попытки добиться импичмента Трампа, но Грин стал первым, кто довел дело непосредственно до голосования.

Напомним, что импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих (в том числе президента США), обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях". "Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинения обладает Палата представителей Конгресса, а судебные заседания проходят в Сенате (верхней палате) под председательством главного судьи Верховного суда США. Для отстранения лица от занимаемой должности обвинение должно быть поддержано двумя третями голосов присутствующих сенаторов.

В США процедура импичмента главы государства инициировалась трижды. В 1868 году президента Эндрю Джонсона (1865-1869) обвинили в незаконной отправке в отставку военного министра, а Билла Клинтона, который руководил страной с 1992 по 2000 год, в 1998-1999 годах - в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию, однако оба главы государства были оправданы Сенатом.

Ричард Никсон, являвшийся в 1969-1974 годах американским лидером, подал в отставку еще до начала сенатских слушаний. Ему грозил импичмент в связи с громким политическим скандалом, получившим название "Уотергейт".