Чего добился Журавель во главе брестского «Динамо» 1 7.12.2017, 7:47

1,232

Владимир Журавель

Тренер хорошо выполнил свою работу в Бресте, и его отставка – это что-то странное.

В среду стало известно, что Владимир Журавель больше не будет тренировать брестское «Динамо».

О возможном уходе коуча из команды говорили еще летом, но расставание произошло только в декабре. И вызывает отставка очень много вопросов. В 2017-м Журавель добился с Брестом реально многого. Расскажем об этом подробнее, пишет tribuna.com.

Выиграл Кубок Беларуси и вывел команду в еврокубки

В истории «Динамо» когда-то была победа в кубковом турнире. Но все это было так давно, что многие из тех, кто принес «бело-синим» в 2007-м ту победу, с футболом уже завязали. Перед стартом сезона новое руководство брестчан не единожды заявляло, что выигрыш Кубка и выход в еврокубки – одна из приоритетных задач. И с ней Журавель, подписавший трехлений контракт с клубом, справился. Причем, на пути к виктории его подопечные переиграли БАТЭ, минское «Динамо», а в финале переиграли в серии пенальти очень интересный «Шахтер» Олега Кубарева.

Занял самое высокое место за последние 25 лет. После бронзы, которую клуб завоевал в первом чемпионате

«Динамо» лишь единожды был на пьедестале чемпионата Беларуси. Свою антикварную бронзу южане завоевали в далеком 1992-м году, когда Журавель на позиции защитника выступал за столичных динамовцев. После этого брестские футболисты выше пятой позиции никогда не поднимались (2009, 2010). Первый же сезон Журавеля все изменил: по итогам прошлого чемпионата команда заняла четвертую строчку, опередив в очной дуэли набравший неплохой ход под конец турнира «Торпедо-БелАЗ». Что интересно, сделала это команда, набрав максимальное количеством очков в своей истории, – 51 балл.

Умело интегрировал новичков в команду в разгар сезона

«Динамо» неплохо обновился еще перед сезоном, и, что весьма неожиданно для нашего чемпионата, продолжил подписывать новичков в разгар чемпионата. И интегрировать усилия новобранцев Журавелю удалось успешно. Коуч смог сделать так, чтобы перестройка в коллективе проходила на марше, а не растягивалась на несколько сезонов. Тренер привел в чувства Артема Милевского, на котором многие поставили крест, при нем заиграл Павел Нехайчик.

И именно при Журавеле в Брест пригласили еще юного, но талантливого могилевского вратаря Павла Павлюченко. Концовку чемпионата голкипер отстоял уверенно и впервые получил вызов в националку.

Еще полгода назад он играл в дубле «Днепра», на днях – дебютировал в сборной Беларуси. Кто такой вратарь Павел Павлюченко?

Провел великолепный второй круг

Первая половина у «Динамо» явно не задалась (клуб набрал18 очков), но по итогам второго круга команда шейхов заняла третье место. По количеству набранных очков Брест обошел даже солигорский «Шахтер» и ненамного отстал от столичного «Динамо». Вот как выглядит зачет второй половины:

1. «Динамо» (Минск) – 37

2. БАТЭ – 35

3. «Динамо» (Брест) – 33

4. «Шахтер» – 28

Сделал Брест самой атакующей командой чемпионата

В этом сезоне дружина Журавеля очень активно играла впереди, и со 114 атаками «бело-синие» стали самой атакующей командой в первенстве Беларуси. У того же «Шахтера» 113 атак, у БАТЭ – 112.

Нацеленность «Динамо» на ворота соперника проявилась и в количестве крупных побед. Во втором круге их было 5. Милевский и компания разнесли «Минск» (4:0), «Крумкачы» (3:0), устроили темную «Ислочи» (4:1) и покуражились в играх с «Днепром (3:0) и «Нафтаном» (4:0). Да, такой команды в Бресте не было давно. И будет ли еще, пока неизвестно.