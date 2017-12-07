КНДР готовится к войне 3 7.12.2017, 7:59

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МИД Северной Кореи официально заявил о неизбежности вооруженного конфликта.

Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК со ссылкой на заявление представителя МИД КНДР (перевод – rbc.ru).

«Начало войны на Корейском полуострове — установленный факт. Остается вопрос: когда начнется война?», — говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Северной Кореи.

По его словам, власти Северной Кореи «не хотят войны ради войны». «Однако не будем скрывать, что если США продолжат испытывать наше терпение и разожгут ядерную войну, мы, безусловно, заставим США дорого заплатить за последствия, применив ядерное оружие, которое мы постоянно улучшаем», — говорится в заявлении.

При этом в МИД КНДР посчитали, что «небрежные» заявления президента США Дональда Трампа и «отчаянные» маневры американских военных показывают, что настоящая администрация президента США «приняла решение провоцировать войну на Корейском полуострове и шаг за шагом идет к этому».

США и Южная Корея проводят крупнейшие в истории двух стран совместные учения Военно-воздушных сил в небе над Корейским полуостровом. В начале недели американские власти направили в Южную Корею 12 истребителей пятого поколения F-35 и F-22 для участия в учениях. Всего в маневрах должны принять участие 12 тыс. военных и до 230 самолетов.

Отработка действий Военно-воздушных сил США в районе Корейского полуострова проводится регулярно с начала эскалации кризиса в регионе. В них принимают участие бомбардировщики B-1B Lancer, которые способны нести как обычное, так и ядерное вооружение. В августе телеканал NBC со ссылкой на источники в американском военном ведомстве сообщал, что Пентагон разработал план превентивного удара по Северной Корее с использованием стратегических бомбардировщиков, базирующихся на авиабазе Гуам в Тихом океане.

МИД КНДР 3 декабря назвал совместные учения Южной Кореи и США «крупномасштабной военной провокацией». В заявлении ведомства утверждалось, что Вашингтон развязывает ядерную войну. «Этот факт показывает, кто является настоящим фанатиком ядерной войны, ядерным демоном», — подчеркнули в МИД.

Северная Корея 28 ноября провела очередной пуск баллистической ракеты. Южнокорейские военные сообщали, что Пхеньян запустил ракету «Хвансон-15», она пролетела порядка 1 тыс. км, после чего упала в океан. Позже в Японии уточнили, что ракета упала в 210 км к западу от острова Кюсю. После пуска северокорейские власти заявили, что испытанная ракета способна достичь любой точки на территории США. Пхеньян отметил, что это испытание ознаменовало собой завершение процесса создания «государственных ядерных сил» КНДР.

Спустя два дня постпред США при ООН Никки Хейли в ходе экстренного заседания Совбеза ООН предупредила власти Северной Кореи, что в случае войны режим КНДР будет полностью уничтожен. В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя на заседании призвал Пхеньян прекратить испытания, а США и Южную Корею — отказаться от масштабных военных учений в декабре.