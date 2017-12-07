В Беларуси все-таки введут «налог на шопинг»? 1 7.12.2017, 8:31

4,716

Режим остро нуждается в валюте.

6 декабря Нацбанк Беларуси опубликовал любопытные цифры: 22 месяца подряд белорусы больше продают валюты, чем покупают. Но чистая продажа наличной валюты рекордно упала и сократилась вдвое.

Белорусы всегда славились своей бережливостью. Откладывать на «черный день» - отличительная черта национального характера. «Черный день» для белорусской экономики давно наступил и растянулся на года, а запасы белорусов истощились. За счет кого Лукашенко будет пополнять дефицит валюты в стране? На эту тему в интервью Сharter97.org размышляет предприниматель, представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик:

- Данная ситуация на валютном рынке совершенно естественна и в духе нашего времени. Когда-то белорусы выживали только за счет «заначек». До 2011 года еще как-то можно было купить валюту, отложить средства. А потом доллар подскочил в три раза.

И тут сработал принцип домино: люди начали терять работу, уменьшились доходы и покупательская способность. В результате начали банкротиться наши предприниматели. Получилась цепная реакция. Ближе в 2015 году началась вторая волна кризиса, которая ударила по всем слоям населения.

А как наши власти решают экономические проблемы? Реформы проводят? Нет, Лукашенко заявил, что он все реформы уже провел. Конечно, его все устраивает и он любит повторять, что все для народа делает. Только в его понимании народ - это опричники из МВД и бояре из Дроздов. А остальные - нелюди. Цель нахождения Лукашенко у власти - обеспечение своего благосостояния и благосостояния свиты. Поэтому единственный метод управления наших властей - узаконенный рэкет.

- У Беларуси большое количество долгов в валюте, предприятия также должны как-то расплачиваться с иностранными поставщиками. Откуда наши власти возьмут деньги?

- Тут все очень просто. Чем дальше в лес, тем больше дров. До этого нашим управленцам получалось держаться на плаву. Был какой-то баланс, люди сдавали валюту, как-то сводили концы с концами. Сейчас же брать валюту неоткуда.

Белорусы на чем свет стоит клянут самозваного «поводыря». Говорят, пускай бы Лукашенко пожил на ту зарплату, на которую живем мы. А он по телевизору говорит, что не знает, сколько получает. Мол, в тумбочку все деньги кладу, а Коля берет сколько ему нужно. А наш брат каждую копеечку считает. Нужно ведь как-то выживать от получки до получки.

Вот и получается, что запасы белорусов истощены, а Лукашенко будет искать из кого эту валюту вытрясти. Остается только ждать новых декретов, новых указов и законов, которые противоречат Конституции. Будет усиливаться финансовое давление на людей.

- А какие сферы могут стать источниками валюты для властей?

- У нас сплошь и рядом привязка к доллару и евро. Когда-то у ИП была привязка арендной платы к валюте. Акциями протеста предпринимателей нам удалось добиться, чтобы арендную плату привязали к базовой величине.

Но давайте не будем обманываться. Если появилась такая острая потребность в валюте - все могут вернуть назад.

Наши автомобилисты платят за «зеленые карты» и страховки в валюте - тоже поле деятельности для наших «законописцев».

Приходит на ум заявление Лукашенко о пошлине в $100 для тех, кто хочет выехать на шопинг за границу. Вот очень «хорошая» идея для нового побора. Тут и с наших складов всякий мусор «повыгребают», а если захотел купить что-то подешевле, поехал за границу - плати в пошлину в валюте.

- Кто больше всего пострадает от подобных «валютных махинаций»?

- Как я говорил, все у нас взаимосвязано. И цепная реакция ударит по малоимущим и пенсионерам. Они и сейчас зажаты так, что дальше некуда.

Те, у кого какой-то бизнес, какие-то накопления - будут дальше погрязать в долгах. Мелкому бизнесу придет конец, наши власти давно этого добиваются. «Львиная доля» белорусов не живут, а выживают.

Чиновники привыкли быть тунеядцами и трутнями. Трутень живет за счет пчел, которые его полностью обслуживают и кормят. А в нашей стране кому-то просто импонирует подобный поведенческий тип.

Если перейти на бытовой уровень, то наша власть - это пьющий сосед, который постоянно одалживает на бутылку, а отдавать не хочет. Но ведь терпение заканчивается.

Нужно перестать лечить симптомы и обратить внимание на источник заболевания. Тут два выхода: либо отдельные индивидуумы возьмутся за ум, либо мы поменяем эту власть. Других решений я не вижу.