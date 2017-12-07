Активистка РЭП: Имею право свободно выражать свои мысли 7.12.2017, 8:47

Галина Лазарева обжалует штраф за плакат «Сначала зарплата, потом квартплата».

В суде Бобруйска за участие в пикете 7 октября осудили активистов профсоюза РЭП Галину Лазареву и Алексея Трофимова. Обоим судья Гормаш присудила штраф 2 базовые величины. Рассмотрение дела длилось три дня. Переносилось оно вследствие некачественных видеоматериалов, которые предоставляла милиция, сообщает svaboda.org.

«Чем я нарушала безопасность граждан, если постояла на полупустой площади 15 минут с плакатом «Сначала зарплата, потом квартплата»? - сказала в последнем слово Галина Лазарева. - Я просто высказывала свое мнение. Беларусь подписала международные соглашения и обязалась привести внутреннее законодательство в соответствие с международным. А там человеку дается полное право свободно выражать свои мысли мирным путем».

Галина Лазарева во время разбирательств подала жалобу на действия подполковника милиции Рудько. После пикета он вызвал ее в милицию, но она сидела дома с тремя детьми, причем младший сын, которому был год и три месяца, болел.

На третий день после пикета Галину с ребенком положили в детское отделение городской инфекционной больницы. Тогда подполковник Рудько пришел в больницу и в процедурной комнате провел опрос матери с больным ребенком на руках.

Друзья Галины, которые как раз пришли ее проведать, пытались убедить милиционера прекратить допрос больных - он вызвал на них наряд, двоих задержали.

Алексей Трофимов жаловался на то, что во время допросов в милиции ему не дали достаточно времени на поиск адвоката (после первого допроса второй назначили на вечер того же дня).

Суд все жалобы отклонил, нарушений в работе милиции не нашел.

Лазарева и Трофимов будут обжаловать приговор.