Самую дорогую картину да Винчи выставят в Лувре Абу-Даби 7.12.2017, 8:56

Саудовский принц купил «Спасителя мира» на аукционе за рекордные $450 миллионов.

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира", которую в прошлом месяце продали на аукционе за рекордные 450 млн долларов, будет выставлена в Лувре в Абу-Даби, сообщает bbc.com.

"Спаситель мира" да Винчи направляется в Лувр в Абу-Даби", - сообщил в "Твиттере" на трех языках - арабском, английском и французском открывшийся в ноябре музей.

Тайна покупки картины при этом так и осталась не раскрытой. До сих пор неясно, кто купил на торгах Christie's в Нью-Йорке шедевр Леонардо. Предыдущим владельцем картины был семейный траст российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева.

Покупатель участвовал в аукционе по телефону и предпочел сохранить анонимность. Торги продолжались 20 минут, а стартовая ставка была 100 млн долларов.

По информации New York Times, рекордную сумму за шедевр Да Винчи заплатил саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан аль-Сауд. Как пишет газета, он друг и бизнес-партнер наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Фото: CHRISTIE'S

По другим данным, в частности, как указывает французский еженедельник Journal du Dimanche, две инвестфирмы заключили сделку с несколькими крупными музеями и выкупили картину.

Теперь, продолжает издание, шедевр Леонардо будут сдавать в аренду или продадут музеям на Ближнем Востоке или Азии.

Да Винчи умер в 1519 году и считается, что сохранилось меньше 20 его живописных работ. Лишь одна из них все это время находилась в частных коллекциях - "Спаситель мира", написанный, скорее всего, после 1505 года.

На картине Христос, одетый в голубой хитон, перехваченный лентой с золотым орнаментом, благословляет правой рукой, а в левой держит прозрачную сферу - символ мироздания.

Исследователи предполагают, что картина какое-то время принадлежала английскому королю Карлу I.

У некоторых экспертов до сих пор остаются сомнения в авторстве картины.

Один критик описал поверхность картины как "инертную, лакированную, тусклую, вычищенную и перекрашенную так много раз, что она выглядит одновременно новой и старой".

Но Christie's настаивает, что картина является подлинником и "величайшим художественным открытием ХХ века".

История продаж картины началась в 1958 году, когда она была продана на аукционе в Лондоне за 60 долларов США, так как считалась работой одного из последователей Да Винчи, а не его собственным творением.

В 2005 году картина вновь появилась на рынке и вызвала огромный интерес как "потерянный Леонардо".

В 2013 году российский миллиардер-коллекционер Дмитрий Рыболовлев приобрел картину частным образом за 127,5 млн долларов.

Предыдущий ценовой рекорд на аукционе был поставлен два года назад также на торгах Christie's в Нью-Йорке, когда картину Пабло Пикассо "Алжирские женщины" купил бывший премьер-министр Катара Хамад Аль Тани за 179 млн долларов.

В Абу-Даби открывается собственный Лувр

Лувр-Абу-Даби открылся в начале ноября, строительство музея по проекту французского архитектора Жана Нувеля обошлось в 1,3 млрд долларов.

Музей платит Франции сотни миллионов долларов за использование знаменитого названия и за аренду картин.

В экспозиции музея 600 экспонатов из коллекции Лувра-Абу-Даби, а также 300 произведений, привезенных из французских музеев во временное пользование.