СМИ о недопуске России к Олимпиаде: Просто выгнали лодырей вон 7.12.2017, 8:59

Как отреагировали на решение МОК ведущие западные медиа.

МОК отстранил Россию от участия в Олимпиаде-2018. Российские спортсмены, которые признаны чистыми, смогут выступить под нейтральным флагом. Что пишут об этом иностранные СМИ — в обзоре РБК.

The New York Times, США

Олимпийскую сборную России не допустили к зимним Играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. На Олимпиаде запрещено присутствовать российским госчиновникам, на церемонии открытия не будет подниматься флаг России, не будет звучать ее гимн. Все спортсмены из России, которые получат специальные разрешения на участие в соревнованиях, будут выступать в индивидуальном порядке в нейтральной форме, а в официальных отчетах будет указано, что Россия медалей не завоевала.

Таковым стало наказание, вынесенное во вторник «высокомерному спортивному тяжеловесу», который долгое время использовал Олимпиаду как демонстрацию глобальной силы, но был разоблачен в систематическом использовании допингов с помощью схемы, которая раньше казалась немыслимой. Наказания эти чрезвычайно суровы и в истории Олимпийских игр беспрецедентны.

В своем решении МОК со всей убежденностью заявил, что Россия виновна в использовании масштабной государственной допинговой программы. Эту схему можно сравнить, пожалуй, лишь с печально известной допинговой программой, которая была распространена в ГДР в 1960-е, 1970-е и 1980-е годы.

Теперь спортивный мир будет ждать реакции России.

Le Monde, Франция

Решение МОК в отношении России слишком много значит в мире спорта. Страна считается самой влиятельной сегодня в олимпийских кругах, традиционно сильная в зимних видах спорта. Решение значит много и для МОК, и для многих международных федераций, многие из которых имеют отношение к предстоящему чемпионату мира по футболу и живут на деньги российских спонсоров. Российский президент — один из самых авторитетных в мире, в том числе и для главы МОК Томаса Баха.

Чтобы сохранить свой имидж, у МОК не было выбора, кроме как наказать, по крайней мере частично, Россию. Однако полного запрета комитет не хотел, защищая таким образом самых молодых спортсменов или тех, кто тренировался за границей.

Но это решение не может удовлетворить российскую власть, которая продолжает отрицать существование организованной допинговой программы и манипулирование сочинскими пробами.

The Guardian, Великобритания

Мы живем в мире, где любой дурак, тролль и те, кто находятся под их влиянием, могут назвать любую историю fake news. На этом фоне особенно прекрасно, что доклады Ричарда Макларена не только выдержали проверку на fake news, но и были дополнены убедительными доказательствами.

Но даже сейчас вся история выглядит слишком уж диковинной. Российское правительство пыталось дискредитировать Макларена и его главного информатора Григория Родченкова и сделать предельно ясное запутанным. Но им не удалось.

Решение МОК — решение справедливое. Оно показало, что запрет — это не месть, а честная игра. В олимпийских кругах циркулируют слухи, что Россия может отреагировать на такое решение бойкотом Игр. А лучше было бы признать ошибки, что Россия отказывается делать до сих пор.

Der Spiegel, Германия

То, что произошло в России, было «беспрецедентным нападением на целостность олимпийского движения и спорта», говорит президент МОК Томас Бах, на которого направлены два десятка телевизионных камер. Бах выглядит суровым, глаза сузились, как будто его ослепили вспышки камер.

Но в Пхёнчхане российским спортсменам разрешили соревноваться под нейтральным флагом. Единственное условие — они должны доказать, что не являются частью допинговой системы. Проводить допинг-тестирование будет независимая специально созданная для этого комиссия. Удивительно мягкое наказание за преступление, которое швейцарский главный следователь Самуэль Шмид назвал «систематической манипуляцией с антидопинговой системой».

А что Владимир Путин? Президент России предстанет перед прессой в среду, чтобы озвучить позицию, касающуюся решения МОК. Пожертвует ли он вице-премьером Мутко? Как прокомментирует участие Министерства спорта в системе допинга?

Chicago Tribune, США

Беспрецедентное в истории Олимпийских игр наказание, которое соответствует беспрецедентным масштабам обмана России. Это движение в правильную сторону. Власть стремится сохранить целостность олимпийского движения, идеала, который в течение многих лет был испачкан скандалами, связанными с коррупцией и, конечно, допингом. Мы неоднократно обращались к МОК с требованием более жесткого отношения к России, и нынешнее решение обусловлено рядом причин.

Решение МОК — это мощное сообщение: никто не потерпит обмана России, которая готова сделать все ради победы. МОК мог бы сделать еще один шаг и запретить всем российским спортсменам участие в играх, оставив шанс только для тех, кто играет честно. Такое иссечение национальной идентичности стало бы важным сообщением для Москвы.

Внемлет ли Кремль и президент Путин этому сообщению — совсем другой вопрос. Учитывая склонность Москвы к отрицанию, было бы неудивительно, если бы она снова начала изображать из себя невинную жертву западной политики. Ранее Россия угрожала бойкотировать Игры. Ну что ж, если так, это их выбор.

USA Today, США

Они сделали это. Потрясающе, но члены исполнительного комитета Международного олимпийского комитета сделали это. Они просто выгнали лодырей вон.

Самая дьявольская государственная допинговая машина нашего времени и худшая со времени отстранения Восточной Германии от Олимпиады, наконец-то, получила наказание, которого она заслуживает.

В длительной, запутанной истории Олимпийских игр и манипуляций с допингом никогда не было более тонкого момента.

Без униформы. Без флага. Без гимна. Снова и снова, для каждого русского, кто сможет доказать, что он чист и завоюет золотую медаль, серебро или бронзу.

Как это будет выглядеть! Как это унизительно для России, для каждого чиновника, который лишал медалей спортсменов других стран, тех, что играли по правилам в Сочи, в Рио, в Лондоне. И какое же это замечательное событие для российского президента Владимира Путина.

Невероятно, МОК, старейший из старейших клубов по интересам в мире, отвернулся от своего собственного спонсора. Он сказал Путину, человеку, который потратил $51 млрд, чтобы дать МОК грандиозные зимние Олимпийские игры в Сочи всего четыре года назад, что пора уходить.

В этой саге много поворотов, так как отдельные российские спортсмены теперь будут пытаться попасть в Игры, но факт остается фактом: Россия как нация не участвует в предстоящих Олимпийских играх. Россия была строго наказана. Россия теперь погрязнет в международном позоре.

Плохие парни проиграли.