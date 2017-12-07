Курс биткоина превысил $14 тысяч 32 7.12.2017, 9:06

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Криптовалюта бьет рекорд за рекордом.

Курс биткоина вырос на 16,5%, до $ 14,507 тыс., впервые в истории торгов превысив отметку в $ 14 тыс., свидетельствуют данные электронной криптовалютной площадки Coinmarketcap.

А накануне биткоин преоделел планку в 13 тысяч долларов.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткоинов уже «добыта».

В начале августа 2017 года криптовалюта разделилась на классический биткоин и Bitcoin Cash. Это произошло в результате споров об обновлениях, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.