«Когда служить остались одни белорусы, казалось, что дедовщина исчезнет» 14 7.12.2017, 10:09

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Командующий Внутренними войсками рассказал о неуставных отношениях в белорусской армии.

Заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Юрий Караев поделился своим опытом борьбы с дедовщиной. Это произошло во время встречи с выпускниками факультета Внутренних войск Военной академии в ходе учебно-методического сбора.

Как пишет журнал «Спецназ», Караев отметил, что случай смерти в Печах рядового Александра Коржича показал: «Главная опасность в сфере нарушения уставных правил взаимоотношений в современной армии — торгово-денежные отношения между военнослужащими, а проще говоря, обычное вымогательство: денежные переводы на банковскую карточку, «покупка» определенных благ по службе, пользование мобильным телефоном по бешеному тарифу».

Караев отметил, что в СССР «царила махровая дедовщина», основанная на национальной вражде. «После распада СССР я думал, что если будут служить одни белорусы, то проблема «неуставняка» исчезнет сама собой. Но пришло засилье сержантов. А через несколько лет вновь вернулась и разница в призывах. Просто все действовали по принципу: надо мной издевались, и я буду».

Караев рассказал, что, будучи командиром воинской части, за две недели вскрыл всю систему дедовщины в ней. «Во главе всех безобразий» стоял заместитель командира одного из взводов, старший сержант. По словам замминистра, причиной нарушения уставных отношений, прежде всего, является отсутствие (вакант) командира взвода, равнодушие командира роты, боязнь ответственности со стороны командира части.

«Если нарушение произошло, то первостепенная задача командира взвода — доложить об этом и избавить себя от греха сокрытия», — сказал Караев.

По его мнению, любое происходящее в подразделении преступление, — это «удар по войскам, силовым ведомствам, государству и президенту».

Также Юрий Караев назвал основное зло, с которым сталкивается молодой офицер: «1. Алкоголь: сколько где и с кем. 2. Деньги: долги, залоги, игры. 3. Ночное времяпрепровождение: рестораны, клубы, дискотеки».