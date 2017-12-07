Допинг в СССР: Спортсменов просто использовали? 6 Максим Мирович

7.12.2017, 10:15

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Как из советских граждан делали рекордсменов.

Тут сейчас самая обсуждаемая тема во всех СМИ — это недопуск российской сборной на грядущую Олимпиаду из-за допингового скандала. В комментариях к таким новостям мне попалось несколько утверждений вроде таких — "а вот в СССР такого не было, советский спорт всего добивался сам, без химии!". Мол, в Советском Союзе все было отлично, а сейчас все скатилось.

На самом деле это не так — в СССР допинг принимался достаточно широко и массово — для того, чтобы гарантированно обеспечить победы в спорте. Для чего это делалось? Здесь можно выделить две основные причины — внешнюю и внутреннюю. Внешняя причина заключалась в том, что все годы своего существования советская власть силилась доказать всему остальному миру свое превосходство, для чего особое внимание уделялось тому, как СССР выглядит для внешнего наблюдателя — абсолютно неважно, что происходит внутри страны, снаружи должен был быть только глянец и победы.

Внутренняя же причина заключалась в создании определенной "повестки дня" и занятия умов граждан уже внутри страны — люди обсуждали не насущные проблемы, вроде отсутствия в СССР туалетной бумаги или растущей алкоголизации, а то, какого веса штангу поднял вон тот дядечка во славу Родины. В общем, победы были очень важны, и добиться их стремились любой ценой — часто не задумываясь о здоровье и последствиях для атлетов.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как использовался спортивный допинг в СССР.

Для начала небольшой рассказ о препаратах и том, кто и как их применял, а потом будем думать, кому это все было надо.

Метандростенол для качков и штангистов

Метандростенол — довольно старый препарат, он был разработан еще в пятидесятые годы, однако до сегодняшнего времени успешно применяется. Метандростенол относится к анаболическим стероидам, а применяют его в основном те, кто кто занимается силовыми видами спорта, вроде тяжелой атлетики или метания ядра — он обеспечивает быстрый прирост мышц и рост силовых показателей за счет подъема тестостерона в организме в 5 раз. При этом метандростенол (или попросту "метан") весьма опасен и токсичен — он отравляет печень, организует задержку воды в организме, повышает давление.

Волна "метана" пошла по Европе в 1960-е годы, его принимали многие спортсмены, а производство наладили в немецкой фирме Байер и в венгерской фирме Гедеон Рихтер, где "метан" выпускался под названием Неробол. Вот этот венгерский Неробол и поставлялся в основном в СССР — его закупали в больших банках по 500 таблеток и раздавали атлетам из расчета по две таблетки в день, это произошло после Олимпиады в Мехико. Раздавали "метан" вместе с витаминами, и часто спортсмены даже не знали, что именно они употребляют.

Тут еще нужно рассказать, как в те времена были устроены проверки на допинг — лабораторий было очень мало, допинг-контроль проводился только на крупных соревнованиях, был избирательным и выборочным, внезапную проверку расценили бы как "политическую провокацию". Именно такая проверка произошла в Париже в 1984-м году — "легенду советской легкой атлетики" Татьяну Казанкину неожиданно пригласили на допинг-пробу, на которую она по какой-то причине не пошла — что по регламенту ИААФ считалось "положительным результатом на допинг".

Татьяна Казанкина (на фото в центре)

В том же году поздней осенью неожиданно был отменен выезд советских бегуний (абсолютных лидеров и мировых рекордсменов) на чемпионат в США, и после этого все спортсмены стали подвергаться предварительному "выездному" антидопинговому контролю. Если допинг находили — то спортсмена снимали с соревнований под предлогами травмы, сессии в институте, болезни отца и т.д., и все было спокойно.

В конце восьмидесятых годов появились технологии обнаружения долгоживущих "остатков метана" в крови, и его перестали массово использовать в предсоревновательной подготовке, перейдя на более "скрытые" средства.

Эритропотэин и экстази

Ближе к середине восьмидесятых годов, когда начали появляться допинг-пробы и внезапные проверки, тренеры и спортсмены начали искать другие средства для "повышения тонуса". Вернее, спортсмены ничего не искали — чаще всего они были слепыми проводниками воли спорткомитетов и часто даже не знали, что именно они употребляют.

Эритропотэин появился в 1983 году — это гормон, который стимулирует образование эритроцитов из поздних клеток-предшественников и повышает выход ретикулоцитов из костного мозга в зависимости от потребления кислорода. Проще говоря — это копия почечного гормона, он повышает количество гемоглобина в крови и заметно улучшает выносливость. Эритропотэин практически копировал природный гормон, и отловить его не могли вплоть до начала 2000-х годов — но можно практически с уверенностью сказать, что он применялся в СССР после того, как появились методики по выявлению длительного употребления "метана".

В дополнение к анаболикам и гормонам, советских спортсменов нередко пичкали всякой дрянью, что является самыми настоящими наркотиками — экстази и эфедрином. Эти средства появились в конце семидесятых годов и сразу же попали в спорт — они уменьшал усталость во время тренировок и повышали выносливость, но имели громадные побочные эффекты — разрушали нервную систему, приводили к истощению, вялости и депрессии, и в перспективе — к общему разрушению и раннему одряхлению организма, о чем спортсменам не рассказывали.

На Олимпиаде в 1976 году в Инсбруке в организме советской лыжницы Галины Кулаковой был найден эфедрин — что интересно, по итогу расследования Кулакову отстранили только на одну гонку, так как было доказано, что эфедрин попал в ее организм вследствие употребления назального спрея, и сама спортсменка могла не знать о том, что она употребляет.

Лыжница Галина Кулакова

Счастье в неведении, Нео

А теперь самое интересное. Галина Кулакова употребляла назальный спрей с эфедрином и вероятнее всего — действительно не знала о том, что на самом деле она вводит в организм, а многие спортсмены, употребляющие "метан" думали, что принимают простые витамины. Еще нередки были случаи, когда спортсмены соглашались на допинг-пробу, будучи уверены, что они "чистые" — и попадались. А иногда спортсменам просто запрещали идти на допинг-пробы без объяснения причин, как это произошло в случае с Татьяной Казанкиной, о которой я рассказывал выше.

Что же получается? В СССР спортсменов могли попросту использовать "втемную" для демонстрации высоких достижений в советском спорте, а сами спортсмены даже и не подозревали о том, чем их кормят? Я не удивлюсь, если во многих случаях так оно и было — СССР всегда хотел казаться "сверхдержавой", используя для этого обычных людей в своих интересах.

Максим Мирович