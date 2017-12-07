Жители Светлогорска: Под бульдозеры ляжем, но тут никто не пройдет 4 7.12.2017, 10:25

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Горожане взбунтовались против варварского «благоустройства».

В конце ноября в микрорайоне Березина, вдоль железнодорожного полотна и в непосредственной близости от домов 16 и 17, начали валить лес, пишет сайт gomel.today.

Более десятка деревьев уже были спилены, даже стояли предупреждающие знаки. Жильцы домов заволновались, стали бить тревогу, выяснять, писать и звонить. По их мнению, эти немногочисленные деревья были их единственной защитой от шума, вибрации от проходящих составов, от пыли, которая поднимается, когда товарняки с сыпучими грузами с грохотом проносятся мимо. Впрочем, спустя некоторое время работы свернули.

По словам Александры Казьминой, главного архитектора Светлогорского района, на проведение этих работ даже не было проектно-сметной документации. Подрядчик, предприятие Светлогорскпромстрой, как говорится «погорячился», начав вырубку, не имея на руках необходимых разрешений. Жильцы же оказались людьми активными и за это время, оббив пороги кабинетов, смогли дозваться чиновников на обсуждение волнующего вопроса.

Полной эмоций, возмущений и криков прошла инициированная жильцами нескольких домов микрорайона Березина встреча с чиновниками. Суть претензий была проста — почему возле домов 16 и 17 вырубают лесополосу. Известно, что на этом месте должны строить гаражи, которые, как оказалось, жильцам именно этого дома совсем не нужны. Но раз их строят, значит это кому-нибудь нужно?

На встречу с народом прибыли чиновники. В их числе «депутат районного совета» Юрий Артамонов, который сразу взял на себя функции выражения так сказать волеизъявления народа.

Нужно отметить, что чиновникам не удалось наладить диалог. Все попытки что-то прояснить прерывались возмущенными криками. Впрочем, попытки аргументированно выявить суть претензий были и с той, и другой стороны.

Ситуация все более накалялась. Посыпались и другие претензии. О том, что во дворах никогда не было и нет до сих пор детских площадок, что почему-то все нововведения идут вразрез с желаниями и мнением жителей города.

Быть или не быть на этом месте гаражам — этот вопрос пока остается открытым.