Почему в схеме с залоговыми авто из России всех все устраивает 2 7.12.2017, 10:30

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Как сделать так, чтобы лазейка для мошенников закрылась?

"Выражение, что покупка б/у автомобиля аналогична приобретению кота в мешке, уже стало практически аксиомой и в доказательствах не нуждается. А какие еще нужны дополнительные доказательства, если жизнь их и так преподносит?!" - пишет издание abw.by.

"Достать этого кота из мешка заранее практически невозможно. Есть лишь шанс мельком увидеть его уши да хвост, загнав машину на СТО. Опытный мастер даже по таким деталям может выставить "диагноз" автомобилю и примерно указать, породист ли "кот", водятся ли у него "блохи" и хорошо ли "кормили" предыдущие хозяева. Но поручиться за свой вердикт и дать 100-процентную гарантию выставленному "диагнозу" не сможет никто. На то она и "бэушка", что даже сам владелец точно не знает, какой из узлов машины и когда прикажет долго жить.

Заметьте, это мы говорили всего лишь о "железе". Теперь - о нелюбимом, непонятном и неинтересном. О документах. Многие автомобилисты не привыкли ковыряться в юридических нюансах, воспринимают их как второстепенные и часто готовы проявлять ничем не обусловленную снисходительность в оформлении бумаг.

Впрочем, последнее наше расследование показало, что и в юридическом плане покупка б/у автомобиля все тот же кот в мешке. И принцип здесь действует такой же: от ошибок никто не застрахован, но при желании подводные камни можно заранее заприметить и обойти.

Но есть ли такое желание у покупателей?

Об этом мы спрашивали наших читателей на прошлой неделе. Вопрос звучал так: "Проверяете ли вы "чистоту" б/у автомобиля перед покупкой?"

Из полученных результатов можно сразу отставить в сторону 15% ответивших, что они не покупают б/у автомобиль.

А дальше начинается интересное. Вариант "Да, всеми возможными способами" выбрали 29% респондентов. Склонны взяться за проверку еще 12%, "если только возникают подозрения, что что-то не так".

Покупка автомобиля у перекупщика стимулирует изучить историю авто у 3%, а прибывшие из России машины проверяют 5% опрошенных.

Примерно столько же - 6% - полагают, что в проверках нет смысла. Нельзя не признать частичную правоту такой позиции: базы, содержащие важную для покупателя информацию, могут намеренно или ненамеренно обновляться с опозданием, у машины может запросто появиться "двойник"… От всего не застрахуешься, но здравый смысл и народная мудрость все же рекомендуют не только надеяться на бога, но и самим не плошать.

А вот 30% участников опроса - и этот вариант стал лидером! - признались, что не видят необходимости проверять автомобиль на чистоту, если машина на белорусских "транзитах", а оформление происходит через ГАИ.

И вот здесь, господа, кроется самый большой подвох. Проверка в правоохранительных органах, контроль VIN-номера, постановка на учет - это в глазах обывателя как знак качества: государство гарантирует, государство защищает. Оно сурово и принципиально, и любой - независимо от должности и статуса - за корыстные преступления в отношении государства садится на скамью подсудимых и получает свой срок.

Но риторика странным образом меняется, если речь заходит об имущественных интересах обычных граждан. Пример - дело залоговых машин, о котором мы сейчас так много пишем.

Покупатели рассчитывали, что ПРАВОохранительные органы, проведя проверку и поставив на учет пригнанные из России машины, защитили их ПРАВА. Право на собственность. Право на возможность вкладывать заработанные деньги в имущество. Право на защиту со стороны своего государства.

Дмитрий Ткачев, старший инспектор по розыску межрайонного регистрационного отдела столичной ГАИ, в комментарии нашим коллегам сказал, что у "ГАИ нет такой базы, чтобы посмотреть машину на предмет нахождения в залоге".

Что правда, то правда: конкретно у ГАИ базы залоговых автомобилей нет (несмотря на то что она находится в открытом доступе). Скажем больше: у ГАИ даже нет обязанности выяснять по машине что-то дополнительно, кроме криминальной составляющей.

В общем, вы уж там как-нибудь сами со своими правами и рисками. И со своими машинами.

Честно это? Справедливо? Единственный выход в данном случае - привлекать нечистых на руку продавцов к ответственности, то есть защищать интересы тех, кто уже пострадал.

Десятки людей узнали об обмане и замерли в ожидании своей судьбы, но пока ровным счетом ничего не произошло. Многие машины стоят на рынке. Мошенники делают деньги. Новые их жертвы прибывают и будут прибывать. Банки России, выдавшие кредиты бомжам и по недействительным документам, уверены, что получат свои машины обратно. Государственные органы ни в чем не виноваты.

Но мы искренне надеемся на то, что благодаря нашим публикациям как минимум многие научатся проверять автомобиль перед покупкой и не попадут в неприятные ситуации, как максимум - закон будет скорректирован так, чтобы лазейка для преступников закрылась раз и навсегда".