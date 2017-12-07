26 лет назад началась историческая встреча в Вискулях 4 7.12.2017, 10:40

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Руководители Беларуси, Украины и России встретились 7 декабря, чтобы подписать Беловежские соглашения.

7 декабря 1991 года в Беларуси, в правительственном санатории "Вискули" встретились Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук и на следующий день, 8 декабря, подписали договор о ликвидации СССР

Образованный в 1922 г. Союз Советских Социалистических Республик создавался руководством Российской коммунистической партии (большевиков) как база будущей мировой революции. В декларации о его образовании говорилось, что Союз станет "решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику".

Для привлечения в состав СССР как можно большего числа социалистических республик в первой советской конституции (и всех последующих) за каждой из них было закреплено право свободного выхода из Советского Союза. В частности, в последнем Основном законе СССР — Конституции 1977 г. — эта норма была закреплена в статье 72. Начиная с 1956 г. в состав советского государства входили 15 союзных республик.

С правовой точки зрения СССР был ассиметричной федерацией (его субъекты имели различный статус) с элементами конфедерации. При этом союзные республики находились в неравноправном положении. В частности, у РСФСР не было собственной компартии, академии наук, республика также являлась для остальных членов Союза основным донором финансовых, материальных и людских ресурсов.

Единство советской государственной системы обеспечивалось Коммунистической партией Советского Союза (КПСС). Она была построена по жесткому иерархическому принципу и дублировала все государственные органы Союза. В статье 6 Основного закона СССР 1977 г. за компартией был закреплен статус "руководящей и направляющей силы советского общества, ядра его политической системы, государственных и общественных организаций".

К 1980-м гг. СССР оказался в состоянии системного кризиса. Значительная часть населения разуверилась в догмах официально декларируемой коммунистической идеологии. Проявилось экономическое и технологическое отставание СССР от западных государств. В результате национальной политики советской власти в союзных и автономных республиках СССР сформировались самостоятельные национальные элиты.

"Парад суверенитетов"

В 1988 г. развернулось движение за независимость в Балтии. Его возглавили "народные фронты" — массовые движения, созданные с разрешения союзных властей в поддержку перестройки.

16 ноября 1988 г. Верховный Совет (ВС) Эстонской ССР принял декларацию о государственном суверенитете республики и внес изменения в республиканскую конституцию, которые позволяли приостанавливать действие союзных законов на территории ЭстССР. 26 мая и 28 июля 1989 г. аналогичные акты приняли ВС Литовской и Латвийской ССР. 11 и 30 марта 1990 г. ВС Литвы и Эстонии приняли законы о восстановлении собственных независимых государств, 4 мая такой же акт утвердил парламент Латвии.

23 сентября 1989 г. ВС Азербайджанской ССР принял конституционный закон о государственном суверенитете республики. В течение 1990 г. подобные акты приняли все остальные союзные республики.

Закон о выходе союзных республик из СССР

3 апреля 1990 г. ВС СССР принял закон "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР". Согласно документу, такое решение должно было приниматься путем референдума, назначаемого местным законодательным органом. При этом в союзной республике, имевшей в своем составе автономные республики, области и округа, плебисцит должен был проводиться отдельно по каждой автономии.

Правомочным считалось решение о выходе, которое поддержали не менее двух третей избирателей. Вопросы статуса союзных военных объектов, предприятий, финансово-кредитные отношения республики с центром подлежали урегулированию в течение переходного периода сроком в пять лет. На практике положения данного закона не были реализованы.

Провозглашение суверенитета РСФСР

Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята 12 июня 1990 г. I Съездом народных депутатов республики. Во второй половине 1990 г. руководство РСФСР во главе с председателем ВС Борисом Ельциным значительно расширило полномочия правительства, министерств и ведомств РСФСР. Собственностью республики были объявлены находящиеся на ее территории предприятия, отделения союзных банков и др.

Декларация о суверенитете России принималась не для того, чтобы развалить Союз, а чтобы остановить вывод из состава РСФСР автономий. План автономизации разрабатывался ЦК КПСС, чтобы ослабить РСФСР и Ельцина, и предполагал наделение всех автономий статусом союзных республик. Для РСФСР это означало потерю половины территории, почти 20 миллионов населения и большинства природных ресурсов

24 декабря 1990 г. Верховный Совет РСФСР принял закон, согласно которому российские органы власти могли приостанавливать действие союзных актов, "если они нарушают суверенитет РСФСР". Предусматривалось также, что все решения органов власти СССР вступают в силу на территории российской республики только после их ратификации ее Верховным Советом. На референдуме 17 марта 1991 г. в РСФСР был введен пост президента республики (12 июня 1991 г. им был избран Борис Ельцин). В мае 1991 г. была создана собственная спецслужба — Комитет государственной безопасности (КГБ) РСФСР.

Новый Союзный договор

На последнем, XXVIII съезде КПСС 2–13 июля 1990 г. президент СССР Михаил Горбачев заявил о необходимости подписания нового Союзного договора. 3 декабря 1990 г. ВС СССР поддержал предложенный Горбачевым проект. Документ предусматривал новую концепцию Союза ССР: каждая республика, входящая в его состав, получала статус суверенного государства. За союзными органами власти сохранялся узкий объем полномочий: организация обороны и обеспечение государственной безопасности, выработка и осуществление внешней политики, стратегии экономического развития и т. д.

17 декабря 1990 г. на IV съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев предложил "провести по всей стране референдум, чтобы каждый гражданин высказался за или против Союза Суверенных Государств на федеративной основе". В голосовании 17 марта 1991 г. приняли участие девять из 15 союзных республик: РСФСР, Украинская, Белорусская, Узбекская, Азербайджанская, Казахская, Киргизская, Таджикская и Туркменская ССР. Власти Армении, Грузии, Латвии, Литвы, Молдавии и Эстонии отказались от проведения голосования. В референдуме приняли участие 80% граждан, имевших на это право. За сохранение Союза высказались 76,4% избирателей, против — 21,7%.

По итогам плебисцита был разработан новый проект Союзного договора. На его основе с 23 апреля по 23 июля 1991 г. в резиденции президента СССР в Ново-Огареве велись переговоры между Михаилом Горбачевым и президентами девяти из 15 союзных республик (РСФСР, Украинской, Белорусской, Казахской, Узбекской, Азербайджанской, Таджикской, Киргизской и Туркменской ССР) о создании Союза Суверенных Государств. Они получили название "ново-огаревского процесса". Согласно договору, аббревиатура "СССР" в названии новой федерации должна была сохраниться, но расшифровываться как "Союз Советских Суверенных Республик". В июле 1991 г. участники переговоров одобрили проект договора в целом и назначили его подписание на время проведения Съезда народных депутатов СССР в сентябре-октябре 1991 г.

29–30 июля Михаил Горбачев провел закрытые встречи с лидерами РСФСР и КазССР Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которых договорился о переносе подписания документа на 20 августа. Решение было вызвано опасениями, что народные депутаты СССР проголосуют против договора, который предполагал создание де-факто конфедеративного государства, в котором большинство полномочий передавалось республикам. Также Горбачев согласился уволить ряд высших руководителей СССР, негативно относившихся к "ново-огаревскому процессу", в частности, вице-президента СССР Геннадия Янаева, премьер-министра Валентина Павлова и др.

2 августа Горбачев выступил по Центральному телевидению, где заявил, что 20 августа новый Союзный договор подпишут РСФСР, Казахстан и Узбекистан, а остальные республики сделают это "через определенные промежутки времени". Текст договора для всенародного обсуждения был опубликован только 16 августа 1991 г.

Августовский путч

В ночь с 18 на 19 августа группа высших руководителей СССР из восьми человек (Геннадий Янаев, Валентин Павлов, Дмитрий Язов, Владимир Крючков и др.) сформировала Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).

С целью не допустить подписания Союзного договора, который, по их мнению, привел бы к распаду СССР, члены ГКЧП попытались отстранить президента СССР Михаила Горбачева от власти и ввели в стране чрезвычайное положение. Однако руководители ГКЧП не решились на применение силы. 21 августа вице-президент СССР Янаев подписал указ о роспуске ГКЧП и недействительности всех его решений. В тот же день акт об отмене распоряжений ГКЧП издал президент РСФСР Борис Ельцин, а прокурор республики Валентин Степанков вынес постановление об аресте его членов.

Демонтаж государственных структур СССР

После августовских событий 1991 г. союзные республики, лидеры которых участвовали в переговорах в Ново-Огареве, заявили о своей независимости (24 августа — Украина, 30-го — Азербайджан, 31-го — Узбекистан и Кыргызстан, остальные — в сентябре-декабре 1991 г.). 23 августа 1991 г. президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ "О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР", все имущество КПСС и КП РСФСР на территории России национализировалось. 24 августа 1991 г. Михаил Горбачев распустил Центральный Комитет КПСС и Совет министров СССР.

2 сентября 1991 г. в газете "Известия" было опубликовано заявление президента СССР и высших руководителей 10 союзных республик. В нем говорилось о необходимости "подготовить и подписать всеми желающими республиками Договор о союзе суверенных государств", на "переходный период" создать союзные координационные органы управления.

2–5 сентября 1991 г. в Москве состоялся V Съезд народных депутатов СССР (высший орган власти в стране). В последний день заседаний был принят закон "Об органах государственной власти и управлении СССР в переходный период", в соответствии с которым Съезд самораспустился, вся полнота государственной власти перешла Верховному Совету СССР.

В качестве временного органа высшего союзного управления, "для согласованного решения вопросов внутренней и внешней политики", был учрежден Государственный совет СССР в составе президента СССР и глав РСФСР, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Армении, Таджикистана, Азербайджана. На заседаниях Госсовета продолжалось обсуждение нового Союзного договора, который в итоге так и не был подписан.

Законом также ликвидировался Кабинет министров СССР, упразднялась должность вице-президента Советского Союза. Эквивалентом союзного правительства становился Межреспубликанский экономический комитет (МЭК) СССР, который возглавил бывший председатель правительства РСФСР Иван Силаев. Деятельность МЭК на территории РСФСР была прекращена 19 декабря 1991 г., его структуры окончательно ликвидированы с 2 января 1992 г.

6 сентября 1991 г., в противоречии с действовавшими Конституцией СССР и законом о выходе союзных республик из Союза, Госсовет признал независимость прибалтийских республик.

18 октября 1991 г. Михаил Горбачев и руководители восьми союзных республик (без Украины, Молдавии, Грузии и Азербайджана) подписали Договор об экономическом сообществе суверенных государств. Документ признавал, что "независимые государства" являются "бывшими субъектами СССР"; предполагал раздел общесоюзного золотого запаса, Алмазного и валютного фонда; сохранение рубля в качестве общей валюты, при возможности введения национальных валют; ликвидацию Госбанка СССР и др.

22 октября 1991 г. вышло постановление Государственного совета СССР об упразднении союзного КГБ. На его базе было предписано создать Центральную службу разведки (ЦСР) СССР (внешняя разведка, на базе Первого главного управления), Межреспубликанскую службу безопасности (внутренняя безопасность) и Комитет по охране государственной границы. КГБ союзных республик переводились "в исключительную юрисдикцию суверенных государств".

Окончательно общесоюзная спецслужба была ликвидирована 3 декабря 1991 г.

14 ноября 1991 г. Госсовет принял постановление о ликвидации всех министерств и других центральных органов государственного управления СССР с 1 декабря 1991 г. В тот же день главы семи союзных республик (Беларусь, Казахстан, Киргизия, РСФСР, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) и президент СССР Михаил Горбачев договорились подписать 9 декабря новый Союзный договор, согласно которому Союз Суверенных Государств будет образован как "конфедеративное демократическое государство". Азербайджан и Украина в него войти отказались.

Ликвидация СССР

1 декабря в Украине состоялся референдум о независимости (90,32% принявших участие в голосовании высказались за). 3 декабря президент РСФСР Борис Ельцин заявил о признании этого решения.

8 декабря 1991 г. лидеры РСФСР, Украины и Беларуси Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич в правительственной резиденции Вискули (Беловежская Пуща, Беларусь) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и роспуске СССР. 10 декабря документ ратифицировали Верховные Советы Украины и Беларуси. 12 декабря аналогичный акт принял российский парламент. Согласно документу, к сфере совместной деятельности членов СНГ относились: координация внешнеполитической деятельности; сотрудничество в формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков, в области таможенной политики; сотрудничество в области охраны окружающей среды; вопросы миграционной политики; борьба с организованной преступностью.

21 декабря 1991 г. в Алма-Ате (Казахстан) 11 руководителей бывших союзных республик подписали декларацию о целях и принципах СНГ, его основах. Декларация подтвердила Беловежское соглашение, указав, что с образованием СНГ СССР прекращает свое существование.

25 декабря 1991 г. в 19:00 по московскому времени Михаил Горбачев выступил в прямом эфире Центрального телевидения и объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. В тот же день с флагштока Московского Кремля был спущен государственный флаг СССР и поднят государственный флаг Российской Федерации.

26 декабря 1991 г. Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, в которой говорилось, что в связи "с созданием Содружества Независимых Государств Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование".