Павел Кирильчик: Батюшка поле освятил - мы сразу и выиграли 11 7.12.2017, 11:08

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Игрок футбольного клуба «Ислочь» рассказал, что помогло его команде остаться в высшей лиге.

Защитник «Ислочи» Павел Кирильчик рассказал о том, что помогло его команде сохранить прописку в высшей лиге, пишет «Трибуна»:

- В первом круге команда показывала добротный футбол, но набрала мало очков. Почему?

– Вроде бы атаковали, играли вперед. Но многие не возвращались назад. Работали больше на личную статистику. Хотя в современном футболе принято так: вся команда атакует — вся и обороняется. А у нас в составе нет Месси, чтобы можно было себе позволить иное.

- Что делали, чтобы вернуть расположение Фортуны?

– В церковь, помню, ездили. И батюшка на стадион приезжал. Поле на Маяковского освятил — мы сразу и выиграли. Между прочим, у Бреста — 3:1. Даже несмотря на то, что еще при ничейном счете у нас Сверчинского удалили, – рассказал Кирильчик.