S&P: Новые санкции США катастрофически обвалят рубль 5 7.12.2017, 11:38

4,391

Российский долговой рынок ожидает паника.

Новый санкционный режим США, введение которого ожидается в следующем полугодии, приведет к панике на российском долговом рынке, которая может обрушить курс рубля, предупреждает международное рейтинговое агентство S&P, на документ которого ссылается Finanz. Это связано с тем, что речь пойдет в том числе о блокировке инвестиций в российские гособлигации, пишет сайт newsader.com.

Американский Минфин подготовит к февралю 2018 года доклад о целесообразности принятия нового санкционного пакета, который добавит к ограничениям на кредитование госкомпаний и госбанков запрет финансировать непосредственно правительство РФ. В случае, если такое решение будет реализовано, это вызовет "краткосрочную панику, поскольку приблизительно треть государственных облигаций держат нерезиденты", заявила Bloomberg экономист S&P Global Ratings Татьяна Лысенко.

В худшем случае запрет будет введен в том числе на покупку как валютных евробондов, так и облигаций федерального займа, которые номинированы в рублях. Тогда распродажа накроет не только долговой, но и валютный рынок, предупреждает Лысенко: сворачивая инвестиции, иностранцы будут распродавать рубли и скупать валюту, чтобы вывести капитал в свои юрисдикции.

Самый мягкий вариант — это запрет лишь на покупку новых бумаг, но без санкций в отношении тех, кто уже инвестировал в ОФЗ, отмечает Лысенко.

По данным ЦБ, объем таких инвестиций на начало ноября достиг 2,2 триллиона рублей. Официальная доля нерезидентов на рынке — 33,2%. Если же смотреть только на бумаги, которые обращаются на МосБирже, то у иностранцев почти половина рынка, говорит аналитик "Фридом Финанс" Богдан Зварич.

Под ударом окажется и российский бюджет: с начала года Минфин привлек на рынке 1,06 трлн рублей, из которых 715 млрд, или почти три четверти, обеспечили нерезиденты. Их бегство с рынка приведет к тому, что стоимость займов для правительства РФ "сильно вырастет", предупреждает старший экономист Danske Bank A/S в Хельсинки Владимир Миклашевский: доходность ОФЗ подскочит на 2 процентных пункта.

Макростратег Газпромбанка Дмитрий Долгин пояснил, что в случае реализации указанного выше сценария для удержания рубля на плаву придется потребуется приток в 15-20 млрд долларов в 2018 году. Привлечь такую сумму будет непросто: помимо висящей дамокловым мечом угрозы санкций, есть риск охлаждения интереса глобальных инвесторов к развивающимся рынкам на фоне ужесточения политики ФРС, считает он.