«Всю ночь с термосом»: Как минчане стоят в очереди на квартиру 1 7.12.2017, 12:09

Фото: realt.by

В жизнь белорусов вернулась еще одна советская привычка – стоять в очереди на морозе, чтобы приобрести что-то дефицитное.

На улице Гвардейская в Минске несколько десятков человек посменно стоят в очереди день и ночь. Ждут, пока Управление капитального строительства Центрального района – в народе УКС – объявит проектную декларацию на дешевые квартиры. Пьют чай из термосов, меняются с родственниками, передает «Белсат».

«Каждый пенсионер в шоке от того, что происходит. Что наши дети стоят в очереди по 10-15-20 лет. В наше время как-то выделяли молодым специалистам, и таких проблем не было. А теперь пенсионеры могут голодать, чтобы помочь своим детям», – говорит одна из женщин в очереди.

«Мы стояли за мебелью, за спальнями, костюмами. Как будет, так будет. Нужна квартира», – добавляет другая женщина.

Речь о квартире в доме по улице Выготского, в микрорайоне Новинки.

В прошлый раз, в ноябре, дошло чуть ли не до драки, когда УКС объявил о ценах $ 610-630 за квадратный метр. За несколько дней до приема документов под дверью Управления сформировалась новая очередь из сильных мужчин, которая не пропускала людей, записавшихся в очередь еще в прошлом году. Чтобы не появилась новая такая организованная группировка, нынешняя очередь организовалась заранее. Даже отпуска взяли. Говорят, что здесь простые люди с малыми доходами.

В получении квартиры уверена только семья с четырьмя детьми.

Остальные ждут. Информации о новых ценах со скидкой нет. Представители управления с журналистами разговаривать отказались. Известно лишь, что эти дешевые квартиры раньше марта все равно получить не удастся.