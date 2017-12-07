За 2017 год в Беларуси прошло 85 судов над журналистами 7.12.2017, 11:58

Белорусские журналисты преследуются в связи с их профессиональной деятельностью.

По результатам этих процессов: 12 раз журналистов арестовывали, 72 раза штрафовали и только 1 суд закончился прекращением дела. Наибольший административный арест, которым карали журналистов - 15 суток, передает «Радыё Рацыя».

Такой срок отбыли Александр Борозенко, Марина Костылянченко, Павел Левинов, Константин Мордвинцев, Леонид Светик.

Наибольший штраф - 60 базовых величин, или 1 380 рублей - получил журналист Александр Левчук. Больше всех штрафов получили Константин Жуковский и Лариса Шчирякова - чаще их наказывали за работу без аккредитации. Лидируют среди репрессированных журналистов те, которые сотрудничают с "Белсатом".