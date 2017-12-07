Фотофакт: Израиль тренирует женские экипажи для танков Merkava 7.12.2017, 12:18

Первые девушки-танкисты прошли подготовку в учебном центре израильской армии.

Тринадцать из пятнадцати претенденток смогли пройти отбор, девушек обучали управлению танком Merkava Mark 3. На этих машинах они и будут служить в дальнейшем. Об этом сообщает The Times of Israel.

Пока это экспериментальная программа. Она отвечает тенденции расширения числа должностей в Армии обороны Израиля, которые могут занимать девушки.

Прошедших обучение отправят служить в 80-дивизию, которая отвечает за оборону на южном участке пустыни Негев.

Генерал Гай Хассон считает, что девушки в танковых войсках могут навредить имиджу подразделения. «Мы воины и хотим сохранить этот имидж», — отметил высокопоставленный военный.

Однако подборка фото девушек и танков израильской армии показывает, что это не так.