Пенсионеры-бунтари из Минска дошли до ООН 5 7.12.2017, 12:44

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Минчане отстаивают свое право на достойное жилье.

Барак на Запорожской был признан непригодным для жизни еще в 2002 году. Постепенно всех жильцов из него расселили. И только семья пенсионеров Карповичей продолжает жить в пустом двухэтажном доме.

Как пишет belaruspartisan.org, Галина Ивановна и Вячеслав Павлович неоднократно обращались во все инстанции с одной просьбой — переселить их из давно отселенного дома без удобств. Но — безрезультатно.

Барак, в котором живут Карповичи, ветшает на глазах: от фасада откалываются кирпичи и, как говорят пенсионеры, падают прямо на голову. Местами они рассыпались и превратились в пыль. Соседские мальчишки разбили окна в пустующем жилье. Вдобавок в доме под полом треснула теплотрасса, отчего тепло "утекает" на улицу, а в квартире стариков царит невыносимый холод.

ЖЭС исправлять эти поломки не спешит, хотя коммуналку Карповичи платят исправно. И суммы часто немаленькие. Только за октябрь за квартиру без канализации и горячей воды семья заплатила 56 рублей.

Пенсионеры признаются, что об удобствах уже не думают. Больше волнуются о том, как бы остаться в живых в обветшалом доме. Когда произошла трагедия в Могилеве, где под обрушившейся плитой перекрытия в долгострое погибли дети, старики признаются, что стали часто задумываться — остался ли у барака запас прочности, не случится ли с ними такое?

И еще — недоумевают, почему после могилевской трагедии чиновники пообещали проверить все старые дома, а в их отселенный барак так и не заглянули.

В администрации Партизанского района сообщили: обращения от пенсионеров были, и их вопрос продолжает рассматриваться. Чиновники пояснили: дом считается непригодным для проживания, в соответствии с чем старикам дважды предлагалось временное жилье, но они сами отказались.

- Минский тракторный завод предлагал общежитие по Кошевого, 30. Это комната в общежитии коридорного типа. И предлагалась комната в блоке. Но от обоих предложений отказались, — сообщил заместитель главы Павел Караневич.

Пообещали квартиру

Карповичи поясняют: общежитие им пытаются предлагать все последние годы. Но услышать, что у пожилых людей не то состояние здоровья, чтобы жить в рабочем общежитии, чиновники не хотят. Еще и упрекают, что те не соглашаются на "все удобства".

В двухэтажке Карповичи живут с 1975 года. Ордер на вселение в квартиру семье тогда выдавал исполком: дом находился на его балансе.

Кроме Галины Ивановны и Вячеслава Павловича, проработавших всю жизнь на Минском тракторном заводе, в доме жили сотрудники Моторного завода, Второго автобусного парка и строительных организаций. Всем жилье выдал исполком.

В 2002 году двухэтажку признали непригодной для жизни и передали на баланс Минского тракторного завода, говорят собеседники. В течение последующих двух лет из дома массово начали выселяться жильцы, успевшие построить квартиры. Тракторный завод предлагал льготные кредиты, но Карповичи на тот момент вышли на пенсию и не имели права претендовать на такое послабление. В результате оказались заложниками ситуации.

Старики предполагают, что у МТЗ, на чьем балансе продолжает находиться барак, нет свободного жилья. Отчего переселение невозможно.

Необычный оборот приобрела ситуация после обращения к заместителю председателя Мингорисполкома Виктору Лаптеву. Со стариками связались представители тракторного завода с обещанием предоставить однокомнатную квартиру на Щербакова, 17.

- Это бывшее общежитие, которое переделали под квартиры. Но жильцы платят небольшую ежемесячную плату. Мы были согласны и на это, — признается Вячеслав Павлович.

На заводе сказали, что квартира освободится в августе, и посоветовали написать заявление, что и было сделано. В назначенный срок с пенсионерами никто не связался. А когда они позвонили сами, им популярно объяснили, что ничего им не светит.

Вопрос открыт

Впрочем, потом было еще веселее. Супругам пришла бумага от завода о том, что дом без канализации и горячей воды собираются переводить в разряд… коммерческого жилья. Пенсионерам предложили подписать соглашение, и даже если они откажутся — сбор все равно придется платить.

Карповичи на соглашение не пошли. Говорят, что у них не та пенсия, чтобы "платить по 200 долларов в месяц". Хотя если бы им сдавали жилье по льготной цене, они бы согласились переехать. На заводе пенсионерам сказали, что никаких льготных цен.

Если бы дом был признан аварийным, жильцов по закону должны были переселить в оперативном порядке, предложив им на выбор квартиру аналогичной площади или денежную компенсацию. Но в администрации отмечают: на сегодняшний момент барак признан непригодным для проживания.

Между тем, известно немало примеров, когда людей переселяли и из более добротного жилья — когда земля под ним устраивала какого-то инвестора.

В администрации пообещали разобраться в ситуации. Сообщили, что сейчас стоит вопрос о передаче дома другой организации. Вместе с тем как скоро решится вопрос, в администрации не знают.

- Мы делим сейчас шкуру неубитого медведя. У Карповичей квартира в собственности. Сейчас переселить и предоставить собственность аналогичную администрация не может, потому что у нас не предусмотрено законодательством. Им предлагается временно переселиться, а уже та организация, которая будет производить снос, их права и реализует, — добавил он.

Карповичи признаются, что скептически относятся к такому обещанию, поскольку переселения добиваются долгие годы. Обращались в высшие госинстанции, но вопрос постоянно спускался на районную администрацию. Дошли до ООН, но продолжать разбирательство не решились. Пенсионеры вздыхают и говорят, что будут снова писать в администрацию Лукашенко.