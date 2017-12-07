Улюкаев в последнем слове сравнил себя с гладиатором 3 7.12.2017, 12:53

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Алексей Улюкаев

Фото: ТАСС

И попросил прощения у людей.

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки, в четверг выступил в Замоскворецком суде Москвы с последним словом, сообщает vedomosti.ru.

Он вновь заявил о своей невиновности. «Против меня была совершена чудовищная провокация», – сказал Улюкаев. Потенциальный потерпевший по делу превратился в свидетеля, а потом в гипотетического свидетеля и кажется вовсе растворился, сказал Улюкаев. Никто не ставил вопрос о наличии в «Роснефти» черной кассы, добавил экс-министр. Он также сообщил, что ждал очную ставку с Сечиным, но ее так и не провели. «Насчет «сыра и масла» скажу, что с 2006 г. подавал декларации и ни разу не было вопросов по поводу источников происхождения имущества», – сказал Улюкаев, комментируя сделанное прокурором 4 декабря заявление о том, что он не испытывал материальных трудностей и «катался как сыр в масле».

Экс-министр сравнил процесс с цирком: не очень молодой гладиатор отмахивается картонным мечом, а публика любопытствует - какой срок дадут. По его словам, жертвой провокации может стать любой.

Улюкаев в последнем слове признал себя виновным - но не во взятке, а в том, что слишком часто шел на компромиссы: крутился в бюрократическом хороводе, принимал подарки, дарил сам. По его словам, только попав в трудную ситуацию понимаешь, как тяжело живут люди. «Простите меня за это, люди», - сказал Улюкаев. Остаток жизни он пообещал посвятить помощи людям. Он добавил, что 10 лет строгого режима в его возрасте равносильны смертному приговору. Завершил свое последнее слово пожеланием хорошо встретить Новый год: «Будьте здоровы, живите счастливо».

Суд вынесет приговор по делу Улюкаева 15 декабря.

Перед оглашением последнего слова прокурор Павел Филипчук призвал суд критически отнестись к утверждению о невиновности Улюкаева, заметив, что доводы обвинения убедительны и достаточны. По словам гособвинителя, исключение признака вымогательства не может повлиять на квалификацию действий Улюкаева при получении взятки. Провокации в отношении подсудимого не совершалось, а проведенный в отношении Улюкаева следственный эксперимент был законным, уверен прокурор.

Филипчук пояснил, что провокация — это создание искусственных условий для преступления, в этом случае предлагать деньги должен был главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Но следствием достоверно установлено, что требование денег поступило от Улюкаева на Гоа, задолго до организации оперативно-розыскных мероприятий, заключил прокурор. У Улюкаева, по его словам, был выбор: совершать противоправные действия или нет. Его решение всем известно, говорит прокурор: «забрал деньги, положил в машину и пошел пить чай».

Прокурор Борис Непорожный в своем выступлении вернулся к моменту получения Улюкаевым сумки с деньгами. Он задался вопросом, почему министр не спросил о ее содержимом. Версия обвинения, по словам прокурора, отвечает на этот вопрос, версия Улюкаева ответа не дает. Защитники сомневались также, что в сумке, полученной Улюкаевым, были именно деньги, ведь даже обвинитель 22 кг долларов поднимал с трудом, добавил Непорожный. «На это могу сказать только одно: своя ноша не тянет», — завершил выступление прокурор.

Адвокат Тимофей Гриднев настаивает на том, что факт требования Улюкаевым денег так и не был доказан. Сечин, от которого, по данным следствия, экс-министр требовал взятку, в суд не пришел, а показания генерала ФСБ Олега Феоктистова, который об этом знал только со слов главы «Роснефти», противоречивы. Кроме того, по словам защитника, в ходе оперативных действий были нарушения. В частности, нужно было составлять не протокол осмотра места преступления, а протокол задержания. «Государственное лицо, министр, на семь часов исчезло с радаров!» — возмутился адвокат. По его словам, после задержания Улюкаева ему не давали звонить в течение семи часов, заблокировали его машину.

И это было именно создание искусственных условий для провокации взятки, настаивает Гриднев: Улюкаев мог не приехать в «Роснефть», если бы Сечин его об этом не попросил. Кроме того, обвинение позволяет себе некорректные высказывания в отношении Улюкаева, например, «сыр в масле», заметил адвокат.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 г. Он обвиняется в получении взятки от «Роснефти» в размере $2 млн. По версии следствия, министр просил деньги за положительную оценку, которая позволила нефтяной компании купить государственный пакет акций «Башнефти». Улюкаева задержали после встречи с Игорем Сечиным в «Роснефти». В машине министра была обнаружена сумка с помеченными оперативниками купюрами. Дело в отношении Улюкаева было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особом крупном размере).

Гособвинение считает вину Улюкаева в получении взятки в $2 млн полностью доказанной. Для него требуют 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб. — в пятикратном размере суммы взятки. Кроме того, прокурор потребовал запретить Улюкаеву занимать ответственные должности 10 лет, лишить его орденов, наград и звания «Заслуженный юрист России».

В ходе прений сторон Улюкаев заявил, что его арест стал результатом провокации. Ее организаторы, по мнению экс-министра, стремились предотвратить объективный доклад президенту о готовившейся тогда сделке по приватизации 19,5% акций «Роснефти». Улюкаев отметил странное поведения Игоря Сечина, который упорно зазывал его к себе (вместо того чтобы решить вопросы по телефону), встретил на улице, хотя обычно такой чести удостаивается только президент, но скомкал беседу в офисе. «Почему организатор этой провокации так и не пришел в суд?» — задался вопросом Улюкаев и сам же ответил: ему было просто нечего сказать. Он попросил суд оправдать его и проверить Сечина и Феоктистова на предмет признаков заведомо ложного доноса.

В четверг в суде прокурор Филипчук заявил, что следует различать сообщения и заявления о преступлениях. Слова Сечина и Феоктистова относятся к первой категории, которая не требует предупреждать об уголовной отвественности за дачу ложных показаний, но нуждается в проверке. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Адвокат Гриднев заявил, что впервые слышит про два типа заявлений.

Что из тайного стало явным на суде над Улюкаевым

Сечина четыре раза вызывали в суд, но он так и не пришел. Его адвокат направил в суд письмо, в котором сообщил, что до конца года руководитель «Роснефти» не сможет принять участия в заседании из-за плотного графика. Публично дело Улюкаева Сечин комментировал только раз. В сентябре на Восточном экономическом форуме он заявил журналистам, что Улюкаев, будучи федеральным министром, сам определил себе вознаграждение, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам погрузил в машину и уехал. «В соответствии с УК РФ — это преступление, то есть не о чем даже говорить», — заявил руководитель «Роснефти».