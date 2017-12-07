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Видеофакт: В Литве полиция остановила велосипедиста на скорости 90 км/ч

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  • 7.12.2017, 12:55
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В интернете появилось видео, снятое несколько дней назад в Литве.

Местная полиция остановила очень быстрого велосипедиста. Он ехал со скоростью около 90 км/ч, сообщают местные СМИ. Он смог так разогнаться, пристроившись за кормой ехавшей по автостраде фуры, пишет onliner.by.

Полицейский, двигавшийся за тягачом, собирался просто опередить большегруз, но во время маневра заметил необычный «хвост» у фуры. Патруль приказал велосипедисту остановиться у края проезжей части. По ПДД велосипедам запрещено выезжать на автострады. Штраф от 20 до 40 евро. К слову, велосипедист еще и создавал аварийную ситуацию, не выдерживая дистанцию до фуры. Представьте, если бы тягач резко остановился.


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