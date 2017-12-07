Жители Гродно каждую пятницу будут работать бесплатно 24 7.12.2017, 13:22

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Новую инициативу предложил Горисполком.

Гродненский городской исполнительный комитет принял решение еженедельно по пятницам организовывают единый санитарный день «День чистоты и порядка города», сообщает сайт горисполкома.

Это сделано в целях «наведения и поддержания надлежащего санитарного состояния территории города», в том числе закрепленных за организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

Свой вклад в «благоустройство» города призывают сделать «всех желающих».