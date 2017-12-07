«Остап Бендер» из Лиозно зарабатывал на желающих дешево купить конфискованные авто 2 7.12.2017, 13:37

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Мужчина показывал покупателям фото машин, брал деньги и исчезал.

Житель Лиозно обманул восемь человек, которые хотели купить недорогие автомобили. Мужчина уверял их, что может помочь с приобретением дешевой машины через витебское предприятие, реализующее конфискат, пишет kp.by.

Показывал фото машин. Взяв деньги, начинал юлить и изворачиваться, ссылаясь на трудности с оформлением документов. Таким образом мужчина с 2014 по 2017 год обманул восемь человек и присвоил более 20 тысяч долларов.

36-летнему мужчине предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере. Дело передано в суд.

- Кроме того, одного из потерпевших он подстрекал к даче взятки должностным лицам ГАИ, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова. - Мужчину лишили прав управления транспортными средствами на три года. Обвиняемый уговорил потерпевшего передать ему 1200 долларов якобы для вручения сотрудникам ГАИ в качестве взятки за освобождение от ответственности и отмены штрафа. Деньги он присвоил.