Доллар перешагнул отметку в 2,03 рубля

Доллар перешагнул отметку в 2,03 рубля7
- 7.12.2017, 13:53
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На валютных торгах 7 декабря белорусский рубль снизился к американской валюте и евро.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0052 рубля (0,22%) и составил 2,4008 рубля.
Курс доллара вырос на 0,0106 рубля (0,52%) и составил 2,0358 рубля.
Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0046 рубля (0,13%) и составил 3,4341 белорусского рубля за 100 российских.