Доллар перешагнул отметку в 2,03 рубля 7 7.12.2017, 13:53

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На валютных торгах 7 декабря белорусский рубль снизился к американской валюте и евро.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0052 рубля (0,22%) и составил 2,4008 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0106 рубля (0,52%) и составил 2,0358 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0046 рубля (0,13%) и составил 3,4341 белорусского рубля за 100 российских.