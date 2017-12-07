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Доллар перешагнул отметку в 2,03 рубля

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  • 7.12.2017, 13:53
  • 2,480

На валютных торгах 7 декабря белорусский рубль снизился к американской валюте и евро.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0052 рубля (0,22%) и составил 2,4008 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0106 рубля (0,52%) и составил 2,0358 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0046 рубля (0,13%) и составил 3,4341 белорусского рубля за 100 российских.


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