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Лукашенко о VIP-клинике: Будем пускать и простых людей, но за деньги

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  • 7.12.2017, 14:05
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Диктатор рассказал о клинике в Ждановичах за €100 миллионов.

В клиническом медицинском центре, который достраивается в деревне Ждановичи Минского района, должны обслуживаться как государственные служащие, так и обычные граждане. Об этом заявил Лукашенко, передает БелТа.

Он заметил, что обслуживаться в новом клиническом медцентре граждане смогут также на платной основе.

«Если тебя не устраивает обслуживание в какой-то минской больнице, ты можешь прийти, заплатить деньги (поскольку не по месту будешь обслуживаться) и обслужиться здесь. Что у нас мало богатых людей, которые сегодня готовы заплатить деньги и провести какие-то исследования, чтобы установить точный диагноз?» — задал риторический вопрос Лукашенко.


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