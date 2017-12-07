«Киборги»: Будни украинских героев 6 7.12.2017, 14:12

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Фильм, который показывает войну на Донбассе не с технической, а с человеческой стороны.

Легендарная история защиты донецкого аэропорта фиксирует события сентября 2014 года. Группа добровольцев отправляется на свое первое двухнедельное дежурство в место, где уже четыре месяца идут ожесточенные бои. Защитить стратегически важный объект – дело чести для каждого из них. Совершенно разные, но объединенные одной целью, герои готовы пойти на все, чтобы отстоять свою страну, пишет 112.ua.

Открывает картину сцена, вбирающая в себя всю суть происходящего – согласно разведданным, на аэропорт должна обрушиться система залпового огня "Буратино", уничтожающая все в радиусе трех километров. Командир батальона предлагает желающим покинуть периметр, на что все участники защитной операции отвечают убедительным отказом, подтверждая таким образом свое громкое звание "киборгов".

Экранизировать историю, которая определенно этого заслуживала, решился украинский и крымскотатарский режиссер Ахтем Сеитаблаев. Тема АТО и войны для него не нова: ранее в этом же году вышла его драма про немецкую оккупацию Крыма "Чужая молитва", а до этого Ахтем долгое время выступал ведущим проекта "Храбрые сердца", посвященного героизму воинов АТО. Собственно, идея создать фильм "Киборги" оттуда и родилась. Услышав во время передачи истории защитников донецкого аэропорта, режиссер увидел в близкой для себя теме глубокий кинематографический потенциал.

Помочь Сеитаблаеву воплотить задуманное взялась украинская драматургиня Наталья Ворожбит и, собственно, сами "киборги". Бойцы консультировали создателей фильма на всех этапах – начиная от написания сценария и заканчивая съемочным процессом. Приобщиться к проекту решило и государство – половина бюджета (из общей суммы в 47 млн грн) была выделена Государственным агентством Украины по вопросам кино. "Это первый художественный фильм о войне такого масштаба, поэтому на него была возложена очень важная миссия, и я горжусь тем, что мы его поддержали", – заявил глава Госкино Филипп Ильенко.

По замыслу создателей, "Киборги" – это не зрелищный блокбастер, насыщенный боевыми сценами и дорогими спецэффектами. В первую очередь это фильм, рассматривающий происходящее с человеческой стороны, заглядывающий в мысли и души современных украинских воинов, отражающий их самую суть.

Все герои – собирательные образы, списанные с реальных бойцов. Некоторые из них рассказали о себе сами, другие, которых уже нет в живых, воссозданы по воспоминаниям своих товарищей. "Во мне живет, наверное, сотни полторы историй... Я знаю этих людей, мне не пришлось что-то выдумывать. Эти люди абсолютно реальные, я много их слушала и вот так родились их образы", – поделилась Наталья Ворожбит.

Герои и в самом деле получились реалистичными. Пять ключевых персонажей, с которыми зритель проводит без малого две недели экранных событий, не оставляют равнодушными, заставляя проживать с ними каждый момент. Они как никто другой остро ощущают цену жизни, увлекая и захватывая настолько, что не поверить в их существование просто невозможно. Естественно, подобной правдоподобности не удалось бы достичь без мастерского перевоплощения исполнителей главных ролей Романа Ясиновского, Макара Тихомирова, Вячеслава Довженко, Виктора Жданова и Андрея Исаенко.

Единственное, в чем можно упрекнуть фильм (хоть и не хочется) – это вплетающаяся временами пафосность и иногда чрезмерный уход в философию. Однако обе эти темы неизбежно вытекают из эпичности сюжета – невозможно проживать войну, не имея мощной внутренней мотивации, проистекающей из базовых убеждений и взглядов на жизнь.

Зачем ты тут?

За что ты воюешь?

За что ты любишь Украину?

Как воспринимать смерть?

Что ты чувствуешь, когда убиваешь людей?

Эти и многие другие вопросы герои задают друг другу и вместе со зрителями ищут на них ответы. Фильм поднимает многие острые темы, рассматривая их с разных сторон. Благодаря этому авторам удалось создать нечто уникальное – отразить на экране промежуточный, переломный момент современной Украины, формирующей новые смыслы и находящейся на новом этапе своего становления.

"Мы с вами являемся свидетелями рождения не только новой украинской нации, но и новой украинской армии… Мы постарались снять честное кино, кино о том, как тяжело и мучительно мы освобождаемся от нароста на дне корабля, который десятилетиями игнорировали. Это не критика, это попытка рассказать о том, что болит", – поделился Ахтем Сеитаблаев на пресс-конференции по случаю киевского предпоказа фильма.

В свою очередь Филипп Ильенко обратил внимание на то, что осознать ценность фильма и значимость всего происходящего сейчас очень сложно: "Это фильм о незавершенной войне. Это очень сложная задача для художника, потому что остается очень много вопросов, тем, моментов, которые в полной мере можно будет оценить позже, когда пройдет 10, 20, 30 лет".

Так или иначе, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что "Киборги" получились взвешенными, честными и глубокими. С уместной поэтичностью, но без смягчающих прикрас они отражают ужас войны, вместе с ее бессмысленной беспощадностью, и совершенно будничный героизм наших воинов, искренне верящих в Украину и готовых за нее умереть.

"Если бы такое кино вышло раньше, мы бы не отдали ни одного сантиметра нашей земли. Этот фильм гораздо сильнее всех "градов" и оружия", – заключил после мариупольского показа полковник Всеволод Стеблюк.