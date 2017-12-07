Опасная должность: Как ликвидировали четвертого подряд диктатора 2 7.12.2017, 14:25

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Али Абдалла Салех

Будущее авторитарных правителей – ненадежная величина.

Гибель 4 декабря 2017 года бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха во время попытки бегства из столицы Саны в домен его родного племени санхан, конечно, является поворотным событием в истории страны, пишет 112.ua.

Кроме этого современный Йемен знает еще три примера убийства действующих президентов. Похоже, находиться на посту главы государства в Йемене опаснее всего в мире. Хотя конкуренцию этой многострадальной стране по количеству убитых лидеров могут составить Нигерия, Афганистан, Гвинея-Бисау, Египет и Конго-Киншаса. Но вернемся к Йемену.

Ибрагим аль-Хамди

11 октября 1977 года был убит председатель Совета военного командования Йемена (высший орган власти в стране в период 13.06.1974-11.10.1977) Ибрагима аль-Хамди. Существует две версии его гибели. Согласно первой версии, его убили выходцы из племени аль-Ахмар, агенты, финансируемые Саудовской Аравией. Убийство произошло из-за того, что аль-Хамди готовился отбыть к Адену и провести переговоры относительно объединения Северного и Южного Йемена. Согласно второй версии, заказчиком убийства аль-Хамди и его родного брата Абдуллы, который командовал спецподразделением, был его преемник генерал аль-Хашими. При этом непосредственным исполнителем убийства мог быть лично Али Абдалла Салех, который стал президентом Йеменской Арабской Республики в 1978 году.

Ибрагим аль-Хамди считается наиболее популярным лидером Йемена за всю его современную историю. Что важно: расследование гибели аль-Хамди не проводилось.

Ахмад Хусейн аль-Хашими

Четвертый президент Йеменской Арабской Республики и председатель Президентского совета Ахмад Хусейн аль-Хашими погиб 24 июня 1978 года. Накануне покушения на жизнь аль-Хашими к нему обратился президент соседнего Южного Йемена Салем Рубейя Али с просьбой принять его личного специального посланника, который должен был передать тайное письмо от него к аль-Хашими с перечнем вопросов относительно объединения Йемена в соборное государство. Однако вместо листа в портфеле, который вез спецпосланник, оказалась бомба. Когда она взорвалась, аль-Хашими был смертельно ранен. Что важно: южнойеменский спецпосланник также погиб, то есть его использовали "в темную".

Салем Рубейя Али ("Сальмийн")

Второй президент Южного Йемена, глава Президентского совета Салем Рубейя Али был убит 26 июня 1978 года в ходе военного переворота. Свержением режима Рубейя Али руководил генсек Социалистической партии Абдель Фаттах Исмаил. В ходе штурма дворца Альмодовар в районе Адену под названием ат-Тавахи, где находился Рубейя Али, он был расстрелян комендантским взводом. Исполнители убийства неизвестны.

Как видно из этих печальных примеров, убийство экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха - это трагическая страница истории Йемена, но не самая драматичная. И, к большому сожалению, далеко не последняя.