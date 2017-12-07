Активистка Татьяна Гацура-Яворская: Нужно бороться 7.12.2017, 14:40

Общественная деятельность многодетной мамы насчитывает уже 22 года.

О праве человека выбирать свой жизненный путь «Белсату» рассказала Татьяна Гацура-Яворская, общественная активистка с 22-летним стажем, альпинистка и мама четырех детей.

Свою первую организацию Татьяна основала в пятнадцать лет – на сегодняшний день еe стаж общественной деятельности насчитывает 22 года. Она – выпускница журфака, любительница гор и мать четырех детей.

В течение последних трех лет женщина занимается организацией международного фестиваля документальных фильмов о правах человека Watch Docs Belarus, который начинается как раз на следующей неделе.

«Нужно бороться с личной пассивностью и неверием в то, что может получиться», – советует Татьяна.

«Несмотря на диктатуру и отсутствие постоянной работы, я – счастливый человек», – признается активистка.