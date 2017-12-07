Лукашенко сделал громкие кадровые перестановки 12 7.12.2017, 14:53

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Назначены ряд новых замминистров, ректоров и главу нефтяной компании.

Александр Лукашенко 7 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба, пишет tut.by.

Он назначил:

Владимира Астапенко — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Аргентинской Республике и по совместительству в Восточной Республике Уругвай;

Александра Сидорука — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Республике Ангола, Республике Зимбабве, Республике Мозамбик и Республике Намибия.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Сергея Редюка — главой администрации Советского района Гомеля;

Дмитрия Лебедя — главой администрации Центрального района Гомеля;

Сергея Савицкого — председателем Узденского райисполкома;

Сергея Кулагина — председателем Горецкого райисполкома;

Леонида Батяновского — генеральным консулом Республики Беларусь в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика);

Алины Корбут — ректором учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

Ирины Китурко — ректором учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»;

Андрея Картуна — заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;

Андрея Хмеля — заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Ивана Смильгиня — заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия — директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора;

Михаила Мирончика — директором Департамента контроля качества образования Министерства образования;

Геннадия Гребнева — членом Витебского облисполкома.

Также Лукашенко согласовал Михаила Пучило на должность генерального директора ЗАО «Белорусская нефтяная компания». Об этом сообщает пресс-служба белорусского диктатора.

43-летний Пучило имеет большой опыт работы в газовой сфере. Более 10 лет назад он стал заместителем гендиректора «Белтрансгаза», а после поглощения «Газпромом» до недавних пор был заместителем руководителя «Газпром трансгаз Беларусь». Пучило вместе с вице-премьером Владимиром Семашко принимал участие в переговорах с российской стороной по разрешению газовых споров и продаже белорусской «трубы».

Пост руководителя «Белорусской нефтяной компании» стал вакантным после ухода Александра Демидова на «Нафтан» в марте текущего года. Осенью участники рынка говорили, что неопределенность с новым гендиректором БНК вызывает нервозность на рынке Украины по долгосрочным контрактам на 2018 год.

Несколько человек были кандидатами на роль гендиректора «Белорусской нефтяной компании». «Идет спор между двумя группами влияния», — рассказывали отраслевые источники в октябре.

БНК является спецэкспортером нефтепродуктов из Беларуси. Ежемесячно она поставляет на экспорт до 1 млн т нефтепродуктов. Дочерние компании открыты в Великобритании, Украине, Польше, Латвии и России.