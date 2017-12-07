Сын короля, девушка, поссорившая магнатов, и Калиновский: Кто они, белорусские святые 7.12.2017, 15:33

Люди, которых церковь почитает за праведные и благочестивые дела.

Евфросинья Полоцкая, Кирилл Туровский… А каких еще белорусских святых вы можете назвать без предварительной подготовки? Tut.by разобрался в категориях святых, узнал, как церковь причисляет умерших к их лику, а также каким выдающимся соотечественникам поклоняются верующие в нашей стране.

Четверо святых и более двух десятков блаженных

Кто такие святые? Это люди, которых церковь почитает за праведные и благочестивые дела, а также за стойкое исповедование веры. После их смерти церковь собирает доказательства святости этих людей и в случае положительного результата может причислить их к лику святых.

В разных христианских церквях — свои правила. К примеру, в католицизме есть всего две категории: собственно святые и блаженные (хотя существует неофициальное деление на дев, апостолов, мучеников, исповедников, пророков и патриархов). По мнению церкви, блаженные являются спасенными и находятся на небесах. Но в их отношении разрешено только местное, а не общецерковное почитание.

В католицизме есть четыре стадии канонизации (они отсутствуют в православии). Первая — слуга Божий. Так называют людей, в отношении которых лишь начался процесс его беатификации (причисления к лику блаженных). Вторая — достопочтимый (слуга Божий, процесс беатификации которого одобрен Ватиканом). Третья и четвертая стадии — блаженный и святой.

Число святых в католической церкви Беларуси немногочисленно. Сайт catholic.by называет имена четырех святых и более двух десятков блаженных.

Первый из них — это Казимир (1458−1484), второй сын короля польского и великого князя литовского Казимира Ягелончика. Четверо его братьев стали королями разных стран, но Казимира не очень-то прельщала политическая карьера. Он был образованным, скромным и набожным и даже отказался от женитьбы, ссылаясь на обет безбрачия.

В процесс канонизация Казимира (церемония состоялась в 1604 году) отчасти вмешались политические факторы: до этого у ВКЛ не было святого. Хотя, по свидетельству очевидцев, во время церемонии останки Казимира оказались нетронутыми тленом. Вскоре после этого его провозгласили патроном ВКЛ и Польши, а уже после Второй мировой войны папа римский Пий ХII объявил Казимира небесным покровителем молодежи.

Иосафат Кунцевич (1580−1623) — наиболее спорная фигура среди белорусских святых. Назначенный полоцким архиепископом, Кунцевич силой проповедовал унию (объединение католиков и православных при подчинении папе римскому и сохранении православных обрядов), закрывая храмы и запрещая православные богослужения.

Канцлер ВКЛ Лев Сапега даже писал ему письмо, в котором протестовал против таких методов. В результате Кунцевич был убит во время витебского восстания. В 1867 году он был причислен к лику святых. Мощи Кунцевича после Второй мировой войны находятся в базилике святого Петра в Риме.

«Пинский апостол» Андрей Боболя (1591−1657) из ордена иезуитов прославился в середине XVII века. Благодаря его красноречию многие православные семьи переходили в католичество. Во время войны России с Речью Посполитой Боболя был схвачен казаками, подвернут зверским пыткам и замучен.

Через полвека к могиле Андрея Боболи в Пинске начали приходить паломники. В середине XVIII века его провозгласили мучеником, но канонизировали лишь в 1938 году.

Четвертый святой, признаваемый белорусской католической церковью, получил такой высокий статус в 1991 году. Это Рафаил Калиновский — однофамилец руководителя восстания 1863 года. Рафаил также участвовал в этом выступлении и даже занимал пост начальника военной секции Исполнительного отдела Литвы. При этом при назначении на этот пост он оговорил оставление за собой права не выносить смертные приговоры.

После восстания его приговорили к смертной казни, но благодаря ходатайству родных отправили на каторгу в Сибирь. После освобождения Рафаил вступил в орден кармелитов и был настоятелем монастыря.

В числе блаженных — 22 человека. Они отдали свои жизни во время Второй мировой войны и были провозглашены блаженными Иоанном Павлом ІІ в 1999 году вместе с мучениками других стран. Среди них 11 сестер-назаретянок, которые во время Второй мировой войны сознательно пошли на смерть: они попросили немцев обменять их на местных жителей, приговоренных к расстрелу. Или Марианна Бернадская, которая попросила нацистов обменять ее на свою беременную невестку и добровольно пошла на смерть.

Через некоторое время число блаженных может пополниться. Еще в 1957 году начался процесс беатификации Зигмунда Лозинского — католического епископа, который возглавлял епархию Минска (1917−1925) и Пинска (1925−1932). В этом году католики попросили митрополита Тадеуша Кондрусевича поспособствовать завершению процесса беатификации, в ответ тот призвал верующих молиться за скорейшее решение Ватикана.

Валентина Минская и Софья Слуцкая

В отличие от католиков, у которых, напомним, есть всего две категории святых, в православной церкви их более полутора десятков! К примеру, бессребреники — это христиане, прославившиеся своим бескорыстием, отказом от богатства ради своей веры, благоверные — монархи, которые укрепляли церковь и веру, преподобные — монахи, почитаемые за подвижническую жизнь, страстотерпцы — лица, принявшие мученическую кончину. К примеру, к последним относится последний российский император Николай II и члены его семьи.

По словам теолога Натальи Василевич, можно выделить как минимум три категории святых, характерных для православной церкви.

— Гэта мясцовыя святыя (напрыклад, беларускія). Праваслаўнай царкве заўжды было ўласціва шанаванне святых знізу, з боку народа нават без прызнання царкоўных уладаў (напрыклад, Матроны Маскоўскай, Валянціны Мінскай, нават сям'і імператара Мікалая ІІ). Іерархі доўгі час не маглі з гэтым нічога зрабіць, хоць безумоўна, спрабавалі ўрэгуляваць гэты працэс. Другая катэгорыя — святыя, якіх ушаноўваюць на ўзроўні памеснай царквы. Напрыклад, Аляксандр Неўскі добра вядомы сярод вернікаў Рускай праваслаўнай царквы. А ў Грэцыі будуць свае святыя, невядомыя ў нашых мясцінах. А ёсць святыя, якія шануюцца ўсімі праваслаўнымі. Напрыклад, гэта Мікалай Цудатворац.

В 1984 году по инициативе митрополита Филарета был установлен Собор белорусских святых. Это празднование Русской православной церкви в честь святых нашей земли. За три десятилетия их число увеличилось с 14 до шести десятков.

Любопытно, что из-за одной из белорусских святых однажды едва не начались боевые действия. Речь о Софье Слуцкой (1585−1612), самой богатой наследнице Великого княжества Литовского.

Опекуны (представители магнатского рода Ходкевичей) в последний момент запретили ей выходить замуж за своего женина Януша Радзивилла. Радзивиллы и Ходкевичы едва не устроили междоусобную войну, собрав в Вильне около 20 тысяч человек. По легенде, именно вмешательство девушки остановило кровопролитие. За защиту православия девушка после смерти была причислена к лику святых. Два года назад историки Ольга Бобкова и Анастасия Скепьян заявили, что Софья была католичкой, впрочем, представители РПЦ с ними не согласились.

По словам Натальи Василевич, в Собор белорусских святых включают не только белорусов по национальности, но и тех, кто совсем немного прослужил на территории нашей страны. Причем иногда механически.

— Напрыклад, латышскі архіепіскап Іаан (Помер) з’яўляўся епіскапам Слуцкім усяго год (у пачатку ХХ стагоддзя), але яго таксама ўключылі ў сабор.

Как считает собеседник TUT.BY, «цяпер на ўзроўні Сінода Рускай праваслаўнай царквы змяняецца працэдура. Раней Беларускі Экзархат мог вызначаць сваіх мясцовых святых, якія потым зацвярджаліся ў цэнтры. Такім чынам былі кананізаваны 23 пакутнікі Мінскай епархіі, якія сталі ахвярамі рэпрэсій 1920−1950-х гадоў. Цяпер асобы кандыдатаў будуць разглядацца больш уважліва».

Среди наиболее почитаемых белорусских святых Наталья Василевич, разумеется, называет Евфросинью Полоцкую (умерла в 1167 году). Ее почитание началось, по-видимому, вскоре после ее смерти. Хотя, уточняет Василевич, оно вышло на новый уровень в начале XX века, когда мощи святой были перенесены из Киева в Полоцк.

Среди святых, которые получили статус относительно недавно, теолог называет Иоанна Кормянского (1837−1917), который служил до революции на востоке современной Беларуси.

В 1998 году он был причислен к лику праведных (миряне и священнослужители из белого, немонашеского духовенства, почитаемые за праведную жизнь).

По словам Натальи, одной из самых уважаемых белорусских святых является Валентина Минская (1888−1966). Она провела в постели 33 года, до самой смерти. Долгие годы она принимала посетителей, обычно ее поучения звучали в форме иносказаний и притч и были понятны лишь человеку, на чей вопрос она отвечала.

Согласно воспоминаниям, за долгие годы у Валентины Минской не было ни пролежней, ни других проблем, возникающих у лежачих людей. «Яе шанаванне пачалося яшчэ ў савецкі час, — говорит Наталья. — Сярод вернікаў яна карыстаецца вялікай папулярнасцю».